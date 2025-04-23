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川普掀法律戰！CBS新聞節目「60分鐘」不滿獨立性受損 執行製作請辭

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
美國總統川普。 法新社
美國總統川普。 法新社

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）的執行製作今天辭職，他表示，近幾個月來，由於川普總統對該節目發起法律訴訟，他的獨立性遭受攻擊。

法新社報導，「60分鐘」是派拉蒙影業（Paramount）旗下哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）的一顆明珠，1968年首次播出以來，以報導戰爭、美國政治和消費者醜聞為主，現在卻捲入與川普的混亂爭吵。

「60分鐘」資深記者歐文斯（Bill Owens）在法新社所看到發給團隊的電子郵件中寫道：「過去幾個月，我們漸漸知道，我不再能和往常一樣製作節目，不能以什麼對『60分鐘』、對觀眾是好的，來做出獨立的決定。」

「因此，在竭盡全力從各個角度捍衛這個節目，捍衛我們所代表的立場之後，我決定退出，好讓節目能繼續下去。」

「60分鐘」每週吸引約1000萬觀眾，是川普攻擊媒體時的主要目標。

2024年10月底，川普指控「60分鐘」剪接10月7日對他民主黨對手賀錦麗的訪問內容，因此對該節目提告。

CBS強烈駁斥那項指控，評論員表示，該指控毫無根據。

川普重返白宮以來，「60分鐘」一直在播出批評川普政府的調查。

作為回應，川普呼籲取消該節目，而他的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）則表示，他希望「60分鐘」幕後團隊被判處長期監禁。

川普 美國 馬斯克

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