「讓美國再次健康」美擬逐步淘汰人工合成色素

美國總統川普政府今天宣布，計劃從美國食品供應中逐步淘汰人工合成色素，此舉標誌著在當前嚴重分裂的政治氣氛中，兩黨罕見達成共識。

綜合法新社和路透社報導，美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）矢言要以「讓美國再次健康」（MAHA）為口號，徹底改革美國食品體系，將推動在2026年底前逐步淘汰8種已獲批准的人工食用色素。

此舉是以前總統拜登政府禁用「紅色3號」（Red3）色素為基礎，不僅加快禁令的實施時程，還要求美國國家衛生研究院（NIH）就食品添加劑對兒童發展的影響展開全面研究。

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長馬凱利（Martin A. Makary）在記者會上表示：「過去50年來，美國兒童日益暴露在人工合成化學物質毒害的環境之下。」

他援引一些研究，指人工合成色素與多種健康問題有關，包括注意力不足過動症（ADHD）、糖尿病、癌症、基因組異常、腸胃道問題等。

小羅勃甘迺迪則說，廣泛而言，食用色素與食品添加劑問題是一種「關乎生存」的威脅。

他說：「當我叔叔在1960年代擔任總統時，我國人民是全世界最健康的，而美國人普遍相信，我們之所以能成為一個自由、勇敢的國家，正是因為我國人民身強力壯。」

非營利組織公共利益科學中心（Center for Science inthe Public Interest）負責人勞瑞（Peter Lurie）告訴記者，從石油中提取的8種人工合成色素中，黃色5號、黃色6號和紅色40號使用量最大。

這些人工合成色素廣泛存在於各種產品中，飲料、糖果到穀片、醬料和乳製品皆可見。

勞瑞說：「這些色素沒有任何營養價值，它們存在的意義就是誤導消費者，讓食物看起來更紅、更藍、更像水果或更具吸引力。」

「所有目的都是為了提高銷量，對美國民眾沒有任何好處。」