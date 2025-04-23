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普亭贈川普神秘肖像畫首曝光！描繪遇刺瞬間 俄畫家曝背後真正用意

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導

俄羅斯總統普亭今年3月透過美國總統川普特使威科夫，贈送一幅神秘畫像給川普。這幅畫作22日首度對外公開，描繪川普的俄羅斯畫家受訪時說，希望呈現川普去年遭遇暗殺時臉上的血跡，以及他所展現的勇氣。

這幅由克里姆林宮委託製作的畫作22日終於曝光。CNN獲得獨家畫面顯示，畫中川普在2024年7月賓州巴特勒競選集會遭遇未遂刺殺後，高舉右拳站上舞台，臉上帶著血跡與傷痕，畫面震撼。畫作出自俄國著名畫家沙佛諾夫（Nikas Safronov）之手，克里姆林宮已向CNN證實。

沙佛諾夫在莫斯科受訪時表示：「我希望呈現他臉上的血、傷疤，以及在生死關頭表現出的勇氣。他沒有崩潰，也沒有恐懼，而是高舉手臂，象徵與美國人民同在，並將讓美國重新偉大。」

擅長為世界領袖繪製肖像的沙佛諾夫，過去曾畫過已故教宗方濟各、印度總理莫迪與北韓領導人金正恩。他表示，當初幾位「不透露身分」的訪客請他繪製川普畫像，雖未明說委託來源，但他直覺「應該與克里姆林宮有關」。因此他選擇無償創作，認為這幅畫作「或許能拉近美俄之間的距離」。

沙佛諾夫後來接到普亭親自來電，表示這幅為川普量身打造的畫像，是改善美俄關係的重要一步。對於CNN詢問，克里姆林宮暫未做出進一步回應。

據悉，這幅畫作風格與現掛在白宮大廳（Grand Foyer）的另一幅川普畫像相似。該畫在原先歐巴馬官方肖像被移走後掛上，畫中血跡斑斑的川普高舉拳頭，成為他總統競選活動中「堅毅」形象的象徵。

描繪川普的俄羅斯畫家沙佛諾夫受訪時說，希望呈現川普去年遭遇暗殺時臉上的血跡，以及他所展現的勇氣。圖╱取自CNN
描繪川普的俄羅斯畫家沙佛諾夫受訪時說，希望呈現川普去年遭遇暗殺時臉上的血跡，以及他所展現的勇氣。圖╱取自CNN

川普 畫作 美國

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