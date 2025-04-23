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川普封殺美國之音遭駁回！美法官下令重啟國營媒體 大讚「敢說真話」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國之音於華府建築大樓外的標誌。路透
美國之音於華府建築大樓外的標誌。路透

路透報導，美國聯邦法官藍柏斯（Royce Lamberth）22日下令川普政府停止關閉國營媒體，包括美國之音（VOA）、自由亞洲電台（RFA）與中東廣播網（MBN），要求採取所有必要措施讓員工回到工作崗位，並恢復電視、廣播與新聞網營運，同時讚賞美國之音的強項正是「敢於說出美國的真相」。

川普政府3月15日無預警關閉美國國際媒體署（USAGM）旗下多個機構，造成超過1000名員工留職停薪，以及600名合約人員被解雇。

路透指出，美國之音創立於第二次世界大戰期間，旨在對抗納粹宣傳，如今已經成為主要的國際媒體機構之一。

法官藍柏斯負責USAGM旗下機構停播的6起訴訟，他在裁定中寫道，國會為了向世界提供「準確、客觀且全面」的新聞來源，授權並撥款支持這些媒體，同時輸出美國的核心價值，如言論自由、新聞自由與公開辯論。

藍柏斯指出，國會已明定此類播報為強制性任務，行政部門無權單方面終止或撤資。

對於USAGM稱尚未對未來播報業務做出「最終決定」，且相關訴訟應視為「解雇爭議」，藍柏斯均予以駁回。他認為，要認定USAGM仍在運作「實在令人難以信服」，「畢竟已有80年歷史的美國之音已全面停播，而且沒有恢復跡象」。

藍柏斯更表示：「我認為，美國之音的強項之一，就是敢於說出美國的真相。」

川普 新聞自由 美國

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