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烏俄和談陷雙重打擊！魯比歐缺席倫敦會談 烏拒棄克里米亞主權

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國務卿魯比歐。路透
美國國務卿魯比歐。路透

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）22日決定，不出席預定23日於倫敦舉行的烏克蘭停火談判，與此同時，烏克蘭也回絕美國總統川普提出的一項主要停戰方案，使原已脆弱的和平努力再受打擊。

紐約時報報導，儘管美國、歐洲與烏克蘭代表仍將於23日在倫敦會晤，試圖推進停火協議草案，但魯比歐的缺席與基輔的強硬表態，使外界再度質疑這場長達3年的戰爭究竟能否迎來實質性的降溫進展。

魯比歐上周曾在巴黎參與烏克蘭問題會議，會後他警告稱，川普對和平進程日益不耐，可能將重心轉向「其他優先事項」。

2名歐洲官員透露，在巴黎會議上，美方簡報展示了川普政府對停火的初步構想，其中包括要求烏克蘭承認俄羅斯對克里米亞的主權，並排除烏克蘭加入北約的可能性。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基22日表態，表示願在停火實施後與俄方對話，但拒絕接受任何承認俄國占領克里米亞的協議。稱「烏克蘭不會在法律上承認對克里米亞的占領行為，這違背我們的憲法，無從談起。」

川普曾聲稱能在「24小時內終結戰爭」，但其公開立場在信心與挫折間搖擺。他20日於社群媒體發文稱俄烏「本周內可達成協議」，而就在數日前，他卻又向記者表示若雙方分歧太大，「我會選擇退出」。

在巴黎與歐洲及烏克蘭官員會面後，魯比歐的談話更顯悲觀：「我們不會無止盡地投入這項努力。」

美國國務院則表示，總統烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）仍將出席倫敦會議，但不清楚中東特使威科夫（Steve Witkoff）是否與會。威科夫自今年2月以來已3度會晤俄羅斯總統普亭，預計本周稍晚再度訪俄。

金融時報報導，美國與歐洲多位官員表示，魯比歐與威科夫已臨時取消出席行程，改由凱洛格出席。

在川普施壓下，俄烏雙方近期首次公開釋出對談判的興趣，這可能為被川普主導的外交進程開啟新平台。

澤倫斯基21日表示，自己「準備好就任何停止打擊民用設施的停火方案展開對話」。普亭則表示，需要進一步釐清何為「民用目標」，建議以雙邊形式磋商。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日補充說，普亭確實意指「與烏方展開談判」，並稱烏克蘭最近提出的停火提案中「有值得討論的細節」。

金融時報引述多位知情人士透露，普亭已向川普提出願意在目前的前線停火，作為推動俄烏戰爭和平協議的一部分。

川普 烏克蘭 美國

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