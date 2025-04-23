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黃金盤中跌近2% 創3,500美元新高後逢獲利了結 油價反彈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價反彈，西德州中級原油期貨（WTI）今天盤中上漲近1%，延續周二（22日）大漲2%的走勢，因美國總統川普表示他無意開除聯準會主席鮑爾，且產業報告顯示美國原油庫存大下滑；金價在突破每英兩突破3,500美元後，今天繼續從紀錄高價回落，反映避險交易退潮、交易人士獲利了結。

金價突破3,500美元後，從紀錄高點回落

隨著川普釋出兩大消息，包括他無意開除聯準會主席鮑爾，以及對中國大陸的關稅將由當前的145%水準「大幅」下降，市場避險情緒退潮，金價延續獲利了結賣壓。

現貨金價今天盤中一度挫跌1.9%，報每英兩3,315.94美元。

金價在22日收盤下跌1.27%，但盤中一度創下每英兩3,500.10美元新高價位，隨後交易者在黃金本月上漲近10%後獲利了結。

MKS Pamp SA.研究與金屬策略主管Nicky Shiels表示，黃金在技術層面上已高度超買且價格過高，在八個交易日內上漲了逾500美元，因此，自然會出現買盤暫緩和一定程度的風險規避。

避險基金經理人、億萬富豪鮑森（John Paulson）表示，各國央行在政治和經濟動盪的局勢下將繼續購買黃金，推動儲備資產結構多元化。

油價繼續反彈

西德州原油6月期貨今天盤中勁揚0.9%，報每桶64.24美元，22日收盤已大漲2%。

布蘭特原油6月期貨22日收盤上漲1.18美元，漲幅1.8%，結算價報每桶67.44美元。

油價利多因素包括，川普周二與以色列總理通話後表示，兩人在貿易和伊朗問題上達成統一。此前，美國宣布制裁伊朗液化石油氣巨擘Seyed Asadoollah Emamjomeh及其企業網絡。

Again Capital駐紐約的合夥人John Kilduff表示，儘管華盛頓和伊朗有關伊朗核計畫的談判在周末取得了進展，但在美國加大制裁力道的背景下，未能達成協議可能會對伊朗的石油出口造成嚴重影響。

摩根士丹利全球石油策略師Martijn Rats接受彭博電視採訪時表示，「短期內，我預計最大的拋售潮已經過去。隨著夏季的到來，季節性需求確實會提供一些支持，但下半年我們可能會再次面臨下行壓力」。

伊朗 美國 金價

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