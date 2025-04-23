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川普：我無意開除鮑爾 現在是降息最佳時機

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他並不打算開除聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾，並表示現為降息最佳時機。川普日前揚言開除鮑爾後，近日再度嚴聲譴責他，此舉引發金融市場震盪。

法新社報導，川普（Donald Trump）在談話中釋出善意，他對記者說道：「我無意開除他（鮑爾）。我希望看見他對降低利率的想法更積極主動一些。現在是降息的最佳時機。」

鮑爾（Jerome Powell）日前指出，川普關稅正在對美國成長減速和推升通膨壓力兩方面製造不確定性；川普則堅稱通膨疑慮基本上不存在。

此外，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，她希望川普切勿貿然開除鮑爾。拉加德被詢及如何看待美國行政部門在鮑爾任期結束前開除他的可能性，她告訴財經媒體CNBC，希望這個情況「不在考慮之列」。

拉加德拒絕評論市場對於這個假設的反應，但表示她希望「這不會構成風險」。

川普 美國 鮑爾

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