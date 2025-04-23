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川普擬5月出訪中東 第一站沙烏地阿拉伯
美國總統川普預計5月13日出訪沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia），這將是他第二任總統任內首次出訪。
美國白宮22日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，川普將於25日上午出發前往羅馬，參加教宗方濟各的葬禮，並於26日晚間返回美國。
李維特並說明，川普預計於5月13日至5月16日出訪中東，計畫訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，這將成為川普今年上任首度出國訪問。
川普2017年入主白宮時，海外訪問第一站亦是沙烏地阿拉伯；川普今年就職後，首位通電的外國領導人也是沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）；沙爾曼當時承諾在未來4年擴大對美國的投資，金額約在6000億美元。
川普日前表示，一般美國總統出訪第一站都是英國，不過他上次先訪問沙烏地阿拉伯，因為沙國承諾投資美國4500億美元。
川普說，沙國現在變得更為富裕，所以他要求沙國在接下來的4年裡投資美國一兆美元，沙國也已經同意他的要求；川普說，沙國將花費鉅額購買美國的軍事裝備和其他產品。
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