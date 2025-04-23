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盼與大陸達成貿易協議 白宮：正朝對的方向前進

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）。路透
白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）。路透

針對美國對等關稅，白宮22日表示，已有超過上百個國家希望與美方達成協議，並有18國提出協議條件；白宮也表示，川普政府正為與中國大陸簽署協定鋪路，事情正朝對的方向前進。

美國總統川普日前宣布對等關稅，後來又展緩90天，以與各國展開貿易談判；白宮22日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，目前已有超過100個國家，希望與美國達成貿易協定，光是美方貿易團隊本周就與34國的代表會面。

針對美國希望在90天內完成大多數的貿易談判，李維特說，川普政府正加速進行中，現在美方已收到18分貿易協議的提案。

此外，李維特說，川普政府也正為與中國大陸達成協議鋪路，認為所有涉及的一方都希望看到能夠達成貿易協議；李維特說，事情正朝對的方向前進。

根據CNBC報導指出，財政部長貝森特（Scott Bessent）22日也在一場閉門會議中提及，他預期美國與中國大陸的貿易戰會於不久的將來緩和（de-escalation）。

川普 白宮 美國

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