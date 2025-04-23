巴隆：川普有三招邊緣化鮑爾

美國總統川普近來持續抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾，儘管鮑爾認為川普逕行開除Fed主席為違法之舉，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，川普可能仍有三招能夠「邊緣化」鮑爾。

一、放寬解除Fed理事職務「正當理由」的定義：美國法律規定，總統只能在「有正當理由」情況下解除Fed理事職務，但「正當理由」的標準模糊。一些學者認為，Fed在新冠疫情後誤判通膨升勢為短暫現象，或許能構成解職的正當理由，但此舉勢將引發曠日廢時的法律戰，動搖Fed的權威。

二、最高法院判例可能成關鍵：鮑爾曾說，正密切關注最高法院的「亨弗理執行人案」，該案挑戰禁止總統無正當理由解除特定職位官員，可能威脅長期保護獨立機構領導人免於因政治因素被解職的法律保障。鮑爾說可能不會直接適用於Fed，但承認「這確實是我們正密切關注的情況」。

三、操縱影子Fed：川普團隊可能在鮑爾任期於明年5月屆滿前，先提名新任主席人選，這位非正式繼任者可在公開場合與鮑爾唱反調，削弱鮑爾發言公信力。