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與以色列總理通話 川普：所有議題都站同立場

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普7日在白宮會見以色列總理內唐亞胡。路透
美國總統川普7日在白宮會見以色列總理內唐亞胡。路透

美國總統川普22日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通電，兩人討論到包括貿易、伊朗等議題；川普說，兩人通電非常順利，兩人針對各項議題都站在同樣的立場。

內唐亞胡7日才與川普會面，他承諾以色列會盡快取消與美國的貿易逆差，並認為以色列將成為許多國家的榜樣。

川普這個月已公開表示，他曾分別與日本總理石破茂、南韓代理總統韓悳洙和墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話。

以色列 川普 社群

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