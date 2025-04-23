再爆洩密後…美國防部人事地震 赫塞斯幕僚長調職

美國國防部近期面臨多項人事異動，在三名官員確定遭到解職後，國防部長赫塞斯廿二日確認他的幕僚長卡斯珀（Joe Kasper）將調職；至於赫塞斯被認為可能不久後會下台，他回應稱這是政治放話，會堅定自己的立場。

紐約時報日前報導，赫塞斯曾創立私人Signal群組，分享空襲葉門的敏感情資給親友，群組成員包括他的太太、弟弟、私人律師以及幕僚。

對此，赫塞斯廿二日接受媒體訪問時與美國總統川普口徑一致，稱這是不滿的員工在造謠。

美國國防部在「群聊門」面臨人事異動，赫塞斯的幕僚長卡斯珀於三月廿一日簽署備忘錄，要求調查「近期未經授權披露涉及敏感通訊的國家安全資訊」；文件中還提到「在執行調查過程中可能使用測謊機」。

赫塞斯說，國防部發現多次機密泄露，包括巴拿馬計畫、馬斯克的拜訪等，所以啟動調查；赫塞斯說，他很遺憾該調查指向很多他很熟悉的人，但赫塞斯表示他沒有責任保護他們，他的工作是保護國家安全。

此項調查現已導致三名官員遭到解職，包括國防部高級顧問考德威爾、國防部副部長的幕僚長卡洛爾和國防部副幕僚長謝爾尼克。三人日前也發表共同聲明，指他們對解職過程非常失望，宣稱至今還不知道因為什麼事件而被調查。

外傳卡斯珀也可能被開除，赫塞斯表示，卡斯珀表現出色，但也透露卡斯珀會調職，但不會離開國防部也不會被開除。

國防部前發言人奧利亞特在辭職後發表一篇文章，稱在赫塞斯領導下五角大廈一片混亂，赫塞斯恐待不久。

對此赫塞斯說，奧利亞特是遭到解雇，這類文章是在玩政治。