川普支持率剩42% 重返白宮後最低

路透最新民調顯示，美國總統川普支持率降至百分之四十二，是重返白宮以來最低，不如三周前百分之四十三，也比就職時百分之四十七下滑，美國人主要擔心他整肅大學、漠視法院判決等擴權行為。

川普一上任就狂簽行政命令，擴大對大學院校與律師事務所等私人機構的影響力。根據為期六天、廿日結束的民調，許多美國人不滿他懲罰自由派大學，並任命自己為甘迺迪中心董事會主席等作為。

在四三○六名受訪者當中，百分之八十三認為美國總統即使不情願也必須遵守聯邦法院裁決。川普政府官員可能因「故意漠視」聯邦法官命令，面臨藐視法庭的刑事指控。該法官下令，暫停將涉有幫派成員嫌疑的委內瑞拉非法移民遞解出境。

對於「如果美國總統不同意大學管理方式，可停止向大學提供資金」的說法，百分之五十七民眾不認同，包括三分之一共和黨人。川普凍結撥給大學聯邦預算，因他認為各大學未能打擊校園內反猶主義。

百分之六十六認為總統不應該控制國家博物館和劇院等文化機構。川普上個月下令美國歷史文化主要展覽場所史密森學會的展覽刪除「不當」意識形態。

此外，約百分之五十九受訪者表示，在全球舞台上，美國正失去信譽。

在通膨、移民、稅收與法治等議題上，不支持川普的比率普遍多於支持者。即使是他最強的「移民」一項，也有百分之四十六不支持，高於支持率百分之四十五。這次民調的誤差約正負二個百分點。