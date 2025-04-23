川普凍719億經費 哈佛大學怒告反擊

美國哈佛大學廿一日對川普政府提起聯邦訴訟，指控政府凍結數十億美元聯邦資助已違反憲法保障大學權利，且危及學術獨立性。普林斯頓大學等上百所大學院校廿二日也發布聯名信，譴責川普政府「政治干預」高等教育。

川普第二任後，不斷升級對高等教育整頓行動，尤其針對他所稱在去年挺巴勒斯坦活動中未充分保護猶太學生的學校。

華爾街日報報導，哈佛大學校長賈柏向校內發出訊息，宣布控告川普政府，並表示「政府過度干預後果將是嚴重且長遠」，他指出，因經費被凍結而面臨風險的研究計畫，包括兒童癌症、傳染病及協助減輕傷兵痛苦等主題。

哈佛在訴訟中主張，政府此舉是「施壓行動的一部分」，意在迫使該校「屈服於政府對其學術課程的控制」。同時，川普政府試圖干預大學教師教學內容及學校聘雇決策，已違反憲法第一修正案。

報導指出，美國政府與哈佛的對峙始於今年三月底，當時川普政府表示正審查該校近九十億美元聯邦資助，並要求哈佛配合採取若干「維繫哈佛大學與美國政府財務關係的必要行動」。

過去幾周，川普政府成立一個跨部會「對抗反猶主義工作小組」，以聯邦補助為手段要求各校配合川普政策路線。一名熟知哈佛與政府談判的人士透露，原先這個工作小組以為哈佛會像哥倫比亞大學一樣讓步，但哈佛在四月十一日收到政府要求清單時感到震驚。清單中提出政府可以監督哈佛的招生、聘任以及學生與教職員的思想傾向。哈佛拒絕接受，並展現強硬態度。

隨後對峙迅速升級，川普政府宣布凍結哈佛超過廿二億美元（約台幣七一九億元）的多年期補助與合約，並威脅撤銷哈佛免稅地位、限制其招收外國學生，並對其境外資金來源展開調查。

哈佛因此提起訴訟，要求法院制止政府凍結撥款，並宣布凍結撥款和向大學提出的要求均為非法。川普政府多個部門與內閣成員成為被告，包括司法部、衛生及公共服務部、教育部、能源部、國防部以及總務管理局。這些機構中有多名官員是「對抗反猶主義工作小組」成員。

哈佛提告後，美國常春藤盟校普林斯頓大學和布朗大學等一百多所大學院校廿二日發布聯名信，譴責川普政府對教育體系的「政治干預」，信中寫道「我們口徑一致，反對前所未見的政府越權和政治干預，這種做法正危及美國高等教育」。

信中說：「我們對建設性改革抱持開放態度，也不反對合法的政府監督，然而我們必須反對政府不當干預，我們必須拒絕接受針對公共研究經費使用方式的強制規定。」