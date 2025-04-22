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美國防部人事地震 赫塞斯幕僚長也要換位子

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美國防部人事地震 赫塞斯幕僚長也要換位子

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部長赫塞斯。歐新社
美國國防部長赫塞斯。歐新社

美國國防部近期面臨多項人事異動，在3名官員確定遭到解職後，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）22日確認他的幕僚長卡斯珀（Joe Kasper）將變換崗位；至於赫塞斯被認為可能不久後就會下台，赫塞斯回應說，認為那是在玩政治，並指出，他會堅定自己的立場。

紐約時報」（The New York Times）日前報導指控赫塞斯曾創立私人Signal群組，分享空襲葉門的敏感情資給親友；紐約時報引述四名知情人士報導，赫塞斯3月15日在私人Signal群組中分享即將對葉門發動攻擊的細節，群組成員包括他的太太、弟弟、私人律師及幕僚。

對此，赫塞斯22日接受媒體訪問時，他與美國總統川普的口徑一致，稱這是不滿的員工在造謠。

美國國防部在「群聊門」面臨人事異動，赫塞斯的幕僚長卡斯珀（Joe Kasper）於3月21日簽署備忘錄，要求調查「近期未經授權披露涉及敏感通訊的國家安全資訊」；文件中還提到「在執行調查過程中可能使用測謊儀」。

赫塞斯說，國防部發現多次機密泄露，包括巴拿馬的計畫、馬斯克的拜訪等，所以國防部啟動調查；赫塞斯說，他很遺憾該調查指向很多他很熟悉的人，但赫塞斯表示，他沒有責任保護他們，他的工作是保護國家安全。

此項調查現在已導致3名官員遭到解職，包括國防部高級顧問考德威爾（Dan Caldwell）、國防部副部長的幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）和國防部副幕僚長謝爾尼克（Darin Selnick）。

這3名官員日前也發表共同聲明，指他們對解職的過程非常失望，並形容該經驗是不合情理的（unconscionable）；3人表示，他們至今還不知道自己因為什麼事件而被接受調查。

外傳卡斯珀也可能被開除，赫塞斯22日表示，卡斯珀在國防部的表現非常出色，但也透露說，卡斯珀會有位置上的異動；不過，赫塞斯說，卡斯珀不會離開國防部，也不會被開除。

國防部前發言人奧利亞特（John Ullyot）在辭職後發表一篇文章，稱前發言人奧利亞特（John Ullyot）辭職後發表了一篇文章，稱在赫塞斯領導下，五角大廈一片混亂，赫塞斯恐在位置上待不久。

對此，赫塞斯說，他知道奧利亞特是遭到解雇，並認為奧利亞特的文章是在玩政治。

國防部 紐約時報 美國

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