飛航公告故障頻傳「上次壞3小時」 美聯邦航空總署9月前裝新系統

在提供機師安全訊息系統的飛航公告故障頻傳引發安全疑慮後，美國聯邦航空總署（FAA）今天宣布，該署計畫今年9月前安裝新系統。

美國聯邦航空總署表示，已選定由CGI聯邦公司（CGI Federal）負責「飛航公告」（Notice To Airmen,NOTAM）系統的現代化更新。2023年1月發生NOTAM系統故障事件，讓美國自2001年以來首度實施全國暫停起飛（ground stop），當時有超過1萬1000個航班受到影響。

路透社報導，NOTAM系統上一次故障發生於今年3月22日，因硬體問題故障3個多小時。這個系統2月1日也曾失靈。

CGI計畫7月以前交付現代化NOTAM服務，而美國聯邦航空總署預定9月前安裝。

美國聯邦航空總署並未立即公開這份合約的價值金額。國家航空管制員協會（National Air TrafficControllers Association）負責人丹尼爾斯（NickDaniels）3月告訴國會，更換NOTAM系統需要數億美元費用。

他說：「單是研究NOTAM系統換置工作，美國聯邦航空總署就最少要砸1.54億美元經費，而實際更換損壞的NOTAM系統，將需要3.54億美元費用。」

聯邦航空總署表示，NOTAM系統提供機師、機組成員和飛行規劃人員等有關美國空域的重大安全通報，以及關於臨時變更的詳細資訊，如跑道關閉、空域限制及跑道燈狀態等。每年發布的NOTAM數量超過4百萬則。