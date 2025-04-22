疑委內瑞拉黑幫成員涉販毒、性販運 美檢起訴27人
美國司法部今天宣布，檢方起訴27名與委內瑞拉販毒集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）有關聯的犯嫌，他們被控涉及一連串嚴重罪行，包括販毒、謀殺和性販運。
法新社報導，紐約南區代理檢察官波多爾斯基（Matthew Podolsky）表示，遭起訴犯嫌包括疑是「阿拉瓜火車」成員、前成員和同夥。
「阿拉瓜火車」遭美國總統川普列為「外國恐怖組織」的幫派團體。
檢方說，27名被告中，有21人遭聯邦拘留，另有5人是在昨天與今天分別於紐約和其他司法管轄區被捕。
司法部表示，指控罪名包括涉嫌謀殺、槍擊、販賣人口從事性交易、敲詐勒索和販毒。
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