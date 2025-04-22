美國親巴勒斯坦學生領袖遭拘留 兒子出生不能探視

美國哥倫比亞大學親巴勒斯坦學生抗議運動知名人物哈里爾上個月遭移民當局逮捕，他的妻子說，當局拒絕暫時讓他重獲自由，使他今天錯過了兒子的出生時刻。

法新社報導，哈里爾（Mahmoud Khalil）是紐約哥倫比亞大學（Columbia University）研究生，也是全美校園抗議以色列對加薩地區發動戰爭最受人矚目的領導人物之一；他3月8日遭移民當局逮捕。

哈里爾因妻子阿布杜拉（Noor Abdalla）是美國公民，本身具有美國永久居留權，但仍被勒令驅逐出境。

阿布杜拉說，哈里爾希望能暫時獲釋，以便看看剛出生的孩子，但美國移民暨海關執法局（ICE）拒絕他的要求。兩人的孩子已在紐約出生。

報導指出，哈里爾已被移送到路易斯安那州聯邦移民監獄，當局顯然是要尋找一位認同總統川普打擊移民政策的法官。

川普的顧問團曾指責親巴勒斯坦抗議人士宣揚反猶太主義和恐怖主義，但他們否認這類指控。

美國校園最近有數以百計外國學生的簽證被取消，有些人說，他們因為撰寫評論文章或有輕微犯罪紀錄等原因，淪為當局鎖定目標。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）援引在1950年代「紅色恐慌」（Red Scare）時期通過的一項法律，允許當局驅逐一些被視為不利於美國外交政策的外國人。

魯比歐主張，美國憲法對言論自由的保障不適用於外國人，而他可以單方面做出決定，毋需接受司法審查。