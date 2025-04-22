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頂尖對決！哈佛大學告川普政府 怒控凍結719億經費干預學術自主

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
大批示威者12日聚集麻州劍橋公園，呼籲哈佛大學高層抵制美國聯邦政府的干預行動。路透
大批示威者12日聚集麻州劍橋公園，呼籲哈佛大學高層抵制美國聯邦政府的干預行動。路透

華爾街日報報導，美國哈佛大學21日對川普政府提起聯邦訴訟，指控政府凍結數十億美元聯邦資助已違反憲法保障大學權利，且危及學術獨立性，這場訴訟標誌美國最知名學府與美國總統川普之間的法律對決。

川普第二任開始後不斷升級對高等教育的整頓行動，尤其針對去年在挺巴勒斯坦活動中所謂未充分保護猶太學生的學校。

哈佛大學校長賈柏（Alan Garber）在向校內發出的訊息中宣布提告並表示，「政府過度干預的後果將是嚴重且長遠的」，他指出，因經費被凍結而面臨風險的研究計畫包括兒童癌症、傳染病爆發，以及協助減輕負傷士兵痛苦等主題。

哈佛在訴訟中主張，政府此舉是「施壓行動的一部分」，意在迫使該校「屈服於政府對其學術課程的控制」。同時，川普政府試圖干預大學教師的教學內容及學校的聘僱決策，已經違反第一修正案。

報導指出，美國政府與哈佛的對峙始於今年3月底，當時川普政府表示正審查該校近90億美元的聯邦資助，並要求哈佛配合採取若干「維繫哈佛大學與美國政府財務關係所必要的行動」。

一名知情校方與政府談判的人士透露，原先工作小組以為哈佛會像哥倫比亞大學一樣讓步，可是哈佛在4月11日收到政府要求清單時感到震驚。清單中提出政府可監督哈佛的招生、聘任以及學生與教職員的思想傾向。哈佛拒絕接受，並展現強硬態度。

隨後對峙迅速升級，美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府宣布將凍結對哈佛超過22億美元（約台幣719億元）的多年期補助與合約，並威脅撤銷哈佛的免稅地位、限制其招收外國學生的能力，並對其境外資金來源展開調查。

這項訴訟將川普政府多個部門與內閣成員列為被告，包括司法部、衛生及公共服務部、教育部、能源部、國防部以及總務管理局。這些機構中有多位官員是政府「反猶主義工作小組」的成員。

哈佛大學 川普 提告 教育部 美國

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