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重返白宮以來最低！川普支持率降至42% 美國人擔心他擴權

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據路透／易普索最新民調，美國總統川普的支持率降至42%，是他重返白宮以來最低，路透
根據路透／易普索最新民調，美國總統川普的支持率降至42%，是他重返白宮以來最低，路透

路透／易普索（Reuters／Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普的支持率降至42%，是他重返白宮以來最低，不如三周前的支持率為43%、1月20日就職典禮後幾小時有47%，主要是美國人擔心他擴張總統權力

川普一上任就狂簽行政命令，擴大他對政府部門以及大專院校與律師事務所等私人機構的影響力。根據為期六天、周一結束的民調，許多美國人不滿他懲罰自由派大學，並任命自己為甘迺迪中心董事會主席的諸多作為。

在4,306名受訪者當中，約83%認為，美國總統即使不情願也必須遵守聯邦法院裁決。川普政府官員可能因為「故意漠視」聯邦法官的命令，面臨藐視法庭的刑事指控。該法官下令，暫停將涉有幫派成員嫌疑的委內瑞拉非法移民遞解出境。

57%的人（包括三分之一的共和黨人）不認同「如果美國總統不同意大學的管理方式，可以停止向大學提供資金」的說法。川普凍結了撥給大學的聯邦預算，因為他覺得各大學未能打擊校園內的反猶太主義。

66%不認為總統應該控制國家博物館和劇院等文化機構。川普上個月下令美國歷史文化主要展覽場所史密森學會（Smithsonian Institution）的展覽刪除「不當」意識形態。

約59%的受訪者（包括三分之一共和黨人）表示，在全球舞台上，美國正在失去信譽。

在通膨、移民、稅收與法治等議題上，不支持川普的普遍多於支持者。即使是他最強的「移民」一項，也有46%不支持，高於支持率45%。

這次民調的誤差約2個百分點。

川普 權力 民調 移民 美國

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