川普二入白宮 就職委員會募到創紀錄的2.4億美元

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
川普就職委員會募到了2.4億美元。路透
川普就職委員會募到了2.4億美元。路透

根據數份在20日公開的美國聯邦文件，川普為他的二度就職募逾2.39億美元，較首次就職時的1.07億美元多一倍有餘，並創歷史新高，主因是一些美國最有權勢的執行長都希望向這位新總統打好關係。

文件顯示，捐款者大部分是美國最大的企業，特別是科技業。蘋果執行長庫克、OpenAI老闆奧特曼和Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）分別捐了100萬美元，亞馬遜（Amazon）、輝達（Nvidia）、Google、Meta、博通（Broadcom）、Perplexity AI、C3.AI、美光（Micron）、高通（Qualcomm）以及Intuit亦各捐了100萬美元。

散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）捐了200萬美元，虛幣公司Coinbase與Solana分別捐了100萬美元，IBM及微軟則捐了75萬美元。

捐款的金融巨頭包括摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）、貝萊德（BlackRock）以及高盛集團（Goldman Sachs）各捐了100萬美元，電信公司AT&T、康凱斯特和威瑞森（Verizon）亦同。

聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines），ConocoPhillips、埃克森美孚（ExxonMobil）及西方石油公司（Occidental Petroleum），Stellantis、現代、通用汽車（General Motors）以及豐田汽車各捐了100萬美元。雪佛龍（Chevron）則捐了200萬美元。

此外，川普還從美國的富裕菁英募到了數百萬美元，像是來自保守派大金主艾德森（Miriam Adelson）的100萬美元，她是已故賭場大亨薛爾登（Sheldon Adelson）的遺孀。

川普 捐款 美國

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