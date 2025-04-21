教宗方濟各逝世 川普宣布降半旗悼念

梵蒂岡宣布，教宗方濟各逝世，享壽88歲，美國總統川普21日表示，他已簽署行政命令，要求全國降半旗以悼念教宗過世。

川普21日於白宮出席復活節活動，川普表示，他已經簽署行政命令要求全國降半旗悼念教宗方濟各。

根據CNN報導指出，該行政命令要求所有全國的公共建築、軍事崗位和海軍基地，以及所有隸屬於聯邦政府的船艦降半旗，直到安葬當天落日；這項行政命令也涵蓋美國大使館、公使館、領事辦公室，以及其他位於外國的美國設施。