美防長被控 外洩空襲情資給妻子

美國Signal洩密案再爆後續，國防部長赫塞斯被指控成立私人群組，將空襲葉門的敏感情資洩露給親友。

白宮新聞秘書李維特廿一日表示，總統川普堅定支持赫塞斯，並重申沒有機密資訊被洩露。

美國國安團隊日前藉加密通訊軟體Signal擘劃空襲葉門叛軍「青年運動」，卻誤將媒體人加入群組，紐約時報廿日又報導指赫塞斯創立私人Signal群組，分享空襲葉門的敏感情資給親友。

報導引述四名知情人士表示，赫塞斯三月十五日在這個私人群組中分享即將對葉門發動攻擊的細節，群組成員包括他的太太、弟弟、私人律師及幕僚。

赫塞斯的太太是福斯新聞前主持人，並非國防部職員，她先前也曾陪同赫塞斯出訪海外，因此被抨擊參與敏感外交會議。

赫塞斯的弟弟菲爾及律師帕拉托雷都在國防部任職，但不清楚他們是否有必要知道這類軍事行動細節。

這個群組成員還包括赫塞斯的資深顧問考德威爾和國防部副幕僚長謝爾尼克。這兩人在國防部一起調查中被指洩密，在上周先遭停職後被開除，但兩人都喊冤。

李維特廿一日對福斯新聞表示，川普堅定支持赫塞斯，認為赫塞斯領導五角大廈表現非常好。

李維特說，會有這樣的消息傳出，是因為五角大廈上下都反對赫塞斯正在進行的改革；李維特說，很遺憾地，五角大廈有人不喜歡赫塞斯做出的改變，所以他們洩露資訊，並向主流媒體說謊。

李維特並表示，沒有機密資訊在這些Signal群組的對話中遭到洩露。

李維特指出，國防部內確有人在洩露機密訊息，總統堅定反對，尤其是可能危及美軍的機密資訊；赫塞斯已對此採取非常強硬行動。