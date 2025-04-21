日本真的有對美國車搞保齡球測試？不管怎樣川普是信了

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普發文條列八項「非關稅作弊手段」，但其中一條指控日本利用「保齡球測試」阻擋美國車進口卻令人費解。 路透
美國總統川普發文條列八項「非關稅作弊手段」，但其中一條指控日本利用「保齡球測試」阻擋美國車進口卻令人費解。 路透

在20日復活節當天，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，條列了八項「非關稅作弊手段」來警告貿易夥伴，但其中一項指控卻讓許多人摸不著頭緒，那就是所謂的日本「保齡球測試」。

印度經濟時報報導，川普指控日本透過進行「保齡球測試」，也就是從20英尺高的空中拿一顆保齡球丟在引擎蓋上，如果車輛受損，就無法通過測試，來保護國內汽車業。

這項控訴並不新奇。據華盛頓郵報取得的音檔，川普第一次提出這套說法是在2018年密蘇里州的一場募款活動。當時的白宮發言人桑德斯對此並未理會，只說總統「明顯是開玩笑」。

不過，這個說法當時仍已引起共鳴。於是，現在川普又用這個例子來暗示日本實施專橫的技術標準，排除美國車進入日本市場。

沒證據，但指控仍在繼續

日本從未官方證實有過這類測試。事實上，許多人認為川普所提的可能是一支日產汽車（Nissan）的老廣告，那支廣告裡就是用保齡球砸在車上來展示耐用性。或者另一個可能是和日本的行人安全測試有關，這項測試使用了一顆保齡球大小的頭形物體，來模擬行人遇到車禍時，頭部如何受到撞擊。

儘管川普的隱喻只是出於他的個人臆測，但仍已引起許多人共鳴。而且川普還不願撤下這項控訴。在川普之後的Truth Social發文裡，他又再度使用「保齡球測試」來代指他所謂有利國內產業、排除外國競爭者的「保護性技術標準」。

日本考慮放寬安全規定

川普這則貼文的時機很令人值得注意。據日媒報導，日本最近正在衡量是否要放寬撞擊測試管制，以減輕和美國的貿易緊張。

日本的安全和環保標準長期以來都是與華府的摩擦點之一。在已經打掉重練的跨太平洋夥伴關係協議（TPP）中，日本曾同意降低這些障礙，但川普2017年上任後不久便帶領美國退出TPP。

自那之後，進口車議題仍一直持續醞釀。監管差異已多次引起美方官員和汽車製造商抱怨，尤其是在技術規格方面。

川普已將打擊不公平貿易做為他政治認同的中心主題。無論是討論日本進口車或歐盟的基改玉米規定，他的用詞總是很直白，但有時舉例卻很不符常規。

前白宮發言人桑德斯2018年說：「總統數十年來一直在談不公平貿易行為。這對他來說並非新鮮事。他當選的部份理由就是要終結不公平貿易行為，並推動自由、平等和對等的貿易，這樣美國產品才能在更多外國市場競爭。」

川普 日本 美國

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