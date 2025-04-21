美國防長再爆「群聊門」 這次涉及妻子和弟弟

據《紐約時報》和CNN援引知情人士報導，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在通訊應用 Signal 的群聊中，分享了有關3月針對也門胡塞武裝的襲擊行動的敏感信息，而該群聊的成員包括他的妻子、弟弟和私人律師。

上個月媒體披露，赫格塞斯曾在一個錯誤地將《大西洋月刊》主編拉進去的群組中分享了有關襲擊也門胡塞武裝的行動信息。該聊天群是由國家安全顧問邁克‧沃爾茲（Mike Waltz）創建的。這一事件引發了對美國總統唐納德‧川普的頂級安全官員的調查，並令其政府顏面掃地。

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而根據最新的報導，赫格塞思還將有關此次襲擊的信息發送到了另一個 Signal 群聊中。

據美聯社報導，該 Signal 群包含13人，而該商業應用並未獲授權用於傳達敏感或機密的國家防務信息。

五角大樓駁斥報導

五角大樓發言人肖恩‧帕內爾（Sean Parnell）指責《紐約時報》是「仇恨川普的媒體」。

「沒有任何機密信息出現在 Signal 群聊中，不管他們怎麼寫這個故事」，帕內爾強調，但並未提供更具體信息。

帕內爾在X平台發表聲明稱：「這些仇恨川普的媒體仍然痴迷於摧毀任何致力於川普議程的人──我們已經為美軍官兵取得了巨大成果，絕不會退縮。」

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據《紐約時報》報導，在第二次洩密中，赫格塞思在一個包含其家人的 Signal 群聊中分享了同樣關於3月對胡塞武裝襲擊的細節。

該報稱，洩露的信息「包括執行襲擊任務的 F/A-18 大黃蜂戰鬥機的飛行時間表」。

據稱，與上次曝光的群聊是誤將媒體主編拉進去不同，這個群聊是赫格塞思本人創建的，他親自添加了所有成員。

CNN報導稱，這個群是在赫格塞思的提名聽證期間創建的，用於讓他的親信團隊協同部署戰略。

《紐約時報》援引匿名消息人士稱：「該群包括他的妻子和大約十幾位來自他私人和職業圈子的人，是在他正式成為國防部長之前的1月組建的。」

這第二次洩密引發更多質疑，尤其考慮到其妻子和弟弟的身份背景。

赫格塞思的妻子是前福克斯新聞製作人，並曾多次現身敏感會議。他的弟弟菲爾‧赫格塞思（Phil Hegseth）則是國土安全部派駐五角大樓的聯絡官。

目前尚不清楚他們為何需要知曉也門襲擊的相關信息。

民主黨批評聲高漲

美國參議院民主黨領袖查克‧舒默（Chuck Schumer）在X平台上發文批評赫格塞思，稱其行為危及生命安全。

「相關細節仍在不斷曝光。我們越來越清楚地看到，皮特‧赫格塞思讓無數生命處於危險之中，」舒默寫道。「但川普仍然軟弱無能，不敢開除他。赫格塞思必須被撤職。」

舒默並非唯一批評赫格塞思的民主黨人。

作戰老兵、參議員塔米‧達克沃斯（Tammy Duckworth）表示：

「他每多在這個崗位上一天，我們的軍人就因他無與倫比的愚蠢而多承擔一份危險。」

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