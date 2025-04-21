川普再度砲轟鮑爾！大家都在喊預防性降息 只有他這位大魯蛇不肯

美國總統川普21日再度嚴詞抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾不肯降息。

他在自家社群平台Truth Social發文說，許多人正在呼籲「預防性降息」。隨著能源成本大幅下滑、糧食價格顯著降低（包括拜登時期蛋價狂漲的災難），且多數「物品」也呈跌價趨勢，通膨幾乎不存在。在這些成本正一如我預期般穩步下滑的情況下，幾乎不可能會有通膨，但經濟可能放緩，除非「慢半拍先生」這位大魯蛇（指鮑爾）立刻調降利率。

川普說，歐洲央行已七度降息，鮑爾則總是「太慢」，只有在選舉時例外，當時他為了幫助瞌睡喬．拜登（後來是賀錦麗）當選而降息，但看看結果如何？