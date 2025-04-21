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美Signal洩密案再爆後續 白宮重申「沒有機密資訊被洩露」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（美聯社）
美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（美聯社）

美國Signal洩密案再爆後續，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）被指控成立私人群組，將空襲葉門的敏感情資洩露給親友；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）21日表示，總統川普堅定支持赫塞斯，並重申，沒有機密資訊被洩露。

美國國安團隊日前藉加密通訊軟體Signal擘劃空襲葉門叛軍「青年運動」，卻誤將媒體人加入群組，「紐約時報」（The New York Times）20日又報導指控赫塞斯曾創立私人Signal群組，分享空襲葉門的敏感情資給親友。

紐約時報引述四名知情人士報導，赫塞斯3月15日在這個私人Signal群組中分享即將對葉門發動攻擊的細節，群組成員包括他的太太、弟弟、私人律師及幕僚。

李維特21日上午接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時，她表示，川普堅定支持赫塞斯，認為赫塞斯領導五角大廈，表現的非常好。

李維特說，之所以會有這樣的消息傳出，是因為五角大廈上下都反對赫塞斯正在進行的改革；李維特說，很遺憾地，五角大廈中有人不喜歡赫塞斯做出的改變，所以他們洩露資訊，並向主流媒體說謊。

李維特並表示，沒有機密資訊在這些Signal群組的對話中遭到洩露。

李維特指出，國防部內確有人在洩露機密訊息，總統對此採取非常堅定的反對立場，尤其是針對可能將美國軍人置於風險的機密資訊；大家可以看到，赫塞斯已經對此採取非常強硬行動。

根據Hill日前報導，3名國防部官員，包括國防部高級顧問考德威爾（Dan Caldwell）、國防部副部長的幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）和國防部副幕僚長謝爾尼克（Darin Selnick）日前因疑涉洩密，不但被暫時停職，並在18日遭到開除。

國防部 紐約時報 葉門

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