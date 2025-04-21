快訊

「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

老牌化纖大廠集盛董座葉守焞辭世 享壽84歲

方濟各辭世…賴總統唁電哀悼 外交部：將派特使參加喪禮

美國紐約皇后區住宅復活節大火 火勢蔓延至2樓、3死1重傷

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
火災示意圖。與本案無關。圖／ingimage
火災示意圖。與本案無關。圖／ingimage

美國紐約市消防局官員表示，復活節當日凌晨，紐約皇后區（Queens）1棟擁擠的2層樓住宅遭祝融吞噬，造成3人死亡、1人重傷，另有3名消防員輕傷。

美聯社報導，紐約市消防局消防行動負責人艾斯波西多（John Esposito）在記者會上表示，這棟位於牙買加莊園（Jamaica Estates）區的起火住宅內部，可見多面臨時搭建的牆壁，此外，房屋內部隨處可見延長線

根據國際電力安全基金會（Electrical SafetyFoundation International），電力過載或是不當使用時延長線容易過熱，可能引發火災。消防局目前仍在調查起火原因。

艾斯波西多表示，雖然消防隊在獲報後4分鐘內趕抵現場，但火勢已迅速蔓延至房屋2樓，還有人從閣樓窗戶跳下逃生。這棟房屋的1樓、2樓、地下室及閣樓皆有住戶。

據報導，這棟房屋未安裝任何煙霧探測器，樓梯和出口也被堵塞，不僅增加逃生困難，也影響救援效率。

延長線 房屋 紐約

延伸閱讀

基隆市民遺愛人間...家屬捐贈搜救犬運輸車 市長謝國樑感謝善舉

不死鳥帶回阿梅！hololive Kiara復活節演唱會邀請Ame同台演出

新加坡總統出訪華府與紐約 將會見聯合國秘書長

復活節假期大批港人出境旅遊 香港餐飲業生意跌30%

相關新聞

美國紐約皇后區住宅復活節大火 火勢蔓延至2樓、3死1重傷

美國紐約市消防局官員表示，復活節當日凌晨，紐約皇后區（Queens）1棟擁擠的2層樓住宅遭祝融吞噬，造成3人死亡、1人重...

別具意義！印度女婿美副總統范斯訪印 專家曝時間點有玄機

路透報導，美國副總統范斯21日抵達新德里展開為期4天的訪問，期間預計和印度總理莫迪舉行會談，不過知情人士透露美印雙方料將...

川普強硬移民政策奏效 邊境偷渡客創新低

川普總統強硬的移民政策奏效，美國與墨西哥邊境的偷渡人數銳減，創下數十年來新低紀錄。

臨時禁令擋下機場大巴 獄警告知無證客「你們很幸運」

國家廣播公司(NBC)取得拍攝於18日的目擊影片顯示，關押在德州安森(Anson)藍帽拘留中心(Bluebonnet D...

宮保雞丁、擔擔麵等食材變貴 中餐館恐漲價

華盛頓郵報報導，因為川普政府向中國商品祭出至少145%的關稅，各地中餐館的數十項主要食材全得由中國進口，現在老闆們都擔心...

傳川普打算大幅改組國務院 魯比歐稱「假新聞」

彭博資訊與紐約時報引述川普總統本周可能簽署的行政命令草案指出，美國計畫大幅整頓國務院並削減人力，若付諸實踐，將是國務院1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。