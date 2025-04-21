別具意義！印度女婿美副總統范斯訪印 專家曝時間點有玄機

路透報導，美國副總統范斯21日抵達新德里展開為期4天的訪問，期間預計和印度總理莫迪舉行會談，不過知情人士透露美印雙方料將不會簽訂任何協議，而在美中局勢日益緊張的背景下，范斯出訪印度的時間點別具意義。

范斯此次訪問首日以私人行程為主，由家人陪同。他的妻子烏莎（Usha Vance）為印度移民之女。范斯將參觀泰姬瑪哈陵，並出席在齋浦爾（Jaipur）舉行的一場婚禮。

法新社報導，范斯預計和印方共同檢視今年2月莫迪與川普在華府制定的雙邊議程進展，其重點包括推動雙邊貿易「公平化」，以及擴大防務合作關係。

印度外交部發言人賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）表示，「我們非常有信心，此次訪問將為雙邊關係注入更多活力」。

印度官員預期在對等關稅寬限期屆滿前與美方敲定貿易協議。路透引述知情人士透露，儘管范斯有美國行政官員陪同，但是美印雙方在范斯此行中，不太可能會簽署任何協議。

另外，范斯此行也被視為為川普今年稍晚訪印出席「四方安全對話」（Quad）峰會鋪路，與會國家包含印度、澳洲、日本與美國。

印度智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation）外交政策負責人潘特（Harsh Pant）表示，范斯拜訪印度的時間點在貿易談判的背景下至關重要。

潘特表示，「美中緊張情勢正在升高，特別是范斯在美國外交上似乎扮演越來越重要的角色，使得這次訪問具有更重大意義。」