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薩爾瓦多關美驅逐移民 宗教領袖籲勿淪為關達那摩2.0

中央社／ 聖薩爾瓦多20日綜合外電報導

薩爾瓦多總統布格磊與華盛頓達成協議，答應將遭美國驅逐的移民關在國內監獄後，薩爾瓦多天主教最高領袖今天呼籲布格磊，勿將國家變成如關達那摩一般的美國監獄。

法新社報導，首都聖薩爾瓦多（San Salvador）大主教艾士可瓦（Jose Luis Escobar）表示：「我們呼籲政府當局別將我國變成一座大型的國際監獄。」

布格磊（Nayib Bukele）14日訪問白宮，證實了他與志同道合的美國總統川普之間日益增強的結盟關係。

布格磊同意收留遭美國驅逐的數百名移民，當中多數人來自委內瑞拉。這些人目前關押於一座巨型監獄中，人權團體曾譴責此監獄的內部環境慘無人道。

川普援引過去僅在戰爭期間動用且鮮為人知的1798年「外國敵人法」（Alien Enemies Act），將移民驅逐出境，並稱這些移民大多數是暴力罪犯。

許多在這波打擊行動中遭驅逐者的家屬與律師對此提出質疑，表示他們的親人主要是因身上的刺青而受到針對。

艾士可瓦指出近期有幾篇評論文章警告，「薩爾瓦多可能會步上關達那摩（Guantanamo）的後塵。」關達那摩是古巴的一塊龐大領土，租借給美國後被改建成一座海軍基地。

當地設置一座軍事監獄，主要關押與911事件及其他恐攻案件相關的嫌疑人和戰俘。該地因未經審判而長期拘禁囚犯，且有酷刑指控，而成為惡名昭彰的象徵。

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