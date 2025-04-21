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法新社：川普百天內翻天覆地 民主黨制衡蒼白

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普就職將滿100天，人們對他分化美國政府的改革必會多所著墨，而民主黨在反對川普一連串閃電改革時失誤不斷，也將受到外界檢視。

多位政治分析家在接受法新社訪問時表示，民主黨已經群龍無首、分崩離析，連定位都抓不到。

資深策士柯林克（Matt Klink）說：「如果我幫他們打分數，我會給他們C-，低於平均水準，他們還不懂為什麼會輸給川普。」

「民主黨繼續關注不受美國民眾歡迎的問題：男性參與女子體育運動、支持非法移民以及反對削減任何聯邦官僚機構開支。」

柯林克說，更重要的是，「大多數選民根本不聽或不在乎」民主黨人說川普是獨裁者的指控。

民主黨被趕出白宮，在國會淪為少數黨，在川普領導下的華盛頓嶄露頭角機會渺茫。

但接受法新社採訪的多數分析家表示，民主黨本可以更清楚地表達一致的訊息，在優先要務和策略上達成共識，並釐清如何以及何時反對川普。

華盛頓學院（Washington College）政治系教授希克爾（Flavio Hickel）表示：「總體而言，我認為大多數美國人會覺得國會民主黨人沒能因應時勢，為所當為。」

最令人沮喪的是，他們對川普對民主構成威脅發出嚴厲警告，卻又熱衷於展現與川普政府合作的態度，這似乎有些矛盾。

川普上任頭3個月掀起一陣腥風血雨，他發動貿易戰，讓盟友憂心美國在俄烏戰爭中倒戈，還派出科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）解散大部分聯邦官僚機構。

與此同時，民主黨參議員也投票確認川普屬意的內閣人選，對他急速推進的議程幾乎沒有造成阻力，甚至與共和黨人一起投票通過移民法案。

對此，聯邦參議院少數黨領袖舒默（ChuckSchumer）2月曾對「紐約時報」表示：「我們不會緊咬每一項議題。我們會挑選最重要的戰役，並在那些戰役上『臥軌抗爭』。」

然而，舒默和加州州長紐松（Gavin Newsom）等人因為與白宮合作或與川普陣營走得太近，激怒了基層運動人士。

此外，在川普國會演說期間，民主黨議員僅以揮舞寫有抗議標語的小牌子這類無力的象徵性動作，在社群媒體被嘲笑為無效抗爭。

舒默的前通訊幕僚柯內舒斯基（AndrewKoneschusky）說，他會給國會民主黨人的成績打個D，即使有些議員表現出色，「但似乎沒人負責統籌整體方向與節奏」。

川普 民主黨 美國

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