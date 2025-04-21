特斯拉大多頭喊「紅色警戒」呼籲馬斯克離開DOGE顧本業

電動車大廠特斯拉即將在周二盤後公布第1季財報，而向來是特斯拉「大多頭」的Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）再度示警，呼籲執行長馬斯克面對「分岔路口時刻」，離開川普政府的政府效率部（DOGE），回頭顧好自己的本業。

艾夫斯在20日寫給客戶的報告中表示：「馬斯克必須離開政府，大步遠離DOGE，並全職回到特斯拉擔任執行長。」「特斯拉就是馬斯克，馬斯克就是特斯拉…任何人如果認為馬斯克對品牌造成的傷害並不存在…去跟美國、歐洲和亞洲的汽車買家花時間聊聊，聊過後將有不同的想法。」

兩周前，艾夫斯將特斯拉股票目標價大砍43%，理由是馬斯克造成的品牌危機與美國總統川普的貿易政策帶來衝擊。艾夫斯的最大疑慮是，對川普對陸貿易政策的不滿，可能衝擊特斯拉，而特斯拉去年超過五分之一營收來自中國大陸市場。另一方面，馬斯克也成為川普縮編聯邦政府的代表人物，招致許多立場為進步派的消費者憤怒，而這群人正是特斯拉的重要客群。

艾夫斯20日表示：「特斯拉不幸地在全球成為川普政府與DOGE的政治象徵。」他說，自從川普就職以來，特斯拉股價大幅下跌、第1季交車數據糟糕，且抗議特斯拉的活動仍在持續。艾夫斯說：「由於馬斯克與DOGE造成的品牌損害，特斯拉面臨未來特斯拉買家15%-20%的永久需求遭到破壞。」

特斯拉股價自1月17日以來已下跌43%。該公司預定周二公布財報，外界將關注2025年銷量、自駕技術進展與自駕計程車網絡計畫，以及關稅對獲利能力的衝擊。但最重要的問題，還是馬斯克在白宮的角色。

艾夫斯說，他依然看好特斯拉，維持其表現「優於大盤」的評級，並形容特斯拉是未來數年內「全球最具顛覆性的科技公司之一」。然而他也說，特斯拉需要它「最重要的資產」，也就是馬斯克回來全神投入。

艾夫斯表示：「我們認為這是個岔路時刻：如果馬斯克離開白宮，雖會造成永久性品牌損害，但特斯拉將能迎回最重要的資產與策略思考者全職擔任執行長。」「但若馬斯克選擇繼續留在川普政府內部，這可能會改變特斯拉的未來，品牌損害加劇。」