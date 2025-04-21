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日本容忍強勢日圓！瑞穗預測兌美元匯價漲至133 比現在再升值近6%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
投機交易員的日圓多頭押注觸及創紀錄高點。瑞穗證券預測年底兌美元匯價升至133。路透
投機交易員的日圓多頭押注觸及創紀錄高點。瑞穗證券預測年底兌美元匯價升至133。路透

隨著美國總統川普的貿易戰導致美國資產遭拋售並提振避險需求，投機交易員對日圓的看漲程度達到有紀錄的最高水準。

根據商品期貨交易委員會（CFTC）截至4月15日的數據，資產管理公司和槓桿基金的日圓淨多頭頭寸攀升至紀錄高點。與此同時，美元空頭頭寸進一步增加。

日圓兌美元周一一度上漲1%至140.75，觸及9月以來最高，日本和美國財長傳出本周將舉行會議。在川普公開批評聯準會主席鮑爾並考慮能否解雇他之際，美元賣壓加劇。

圍繞全球貿易戰的不確定性提振避險資產，日圓兌美元已連續三周上漲。瑞穗證券最近在報告中表示，受關稅因素影響，將年末美元兌日圓預期下調至133。野村證券也下調美元兌日圓年底預測，目前預測年底觸及137.50。

Market Risk Advisory駐東京研究員Koji Fukaya撰寫報告指出，「買入日圓的風險被認為很低，很自然地就會認為賣出日圓和買入美元會有風險。在這麼不確定和動盪的環境裡，利差的重要性下降，在美國希望美元走弱、日圓走強之際，日本正容忍強勢日圓。」

日本 美國 資產

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