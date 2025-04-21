中國若贏貿易戰後果曝！美媒：美經濟制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

大西洋月刊（The Atlantic）20日刊登以「假如中國贏得貿易戰」為題的專文指出，川普政府自詡在對中國大陸貿易戰占上風是錯誤觀點，一來美國經濟仰賴中國商品是一大弱點，二來中國汲取2018年經驗早就有備而來，美國若把握傳統盟友還是有贏面，可惜川普現在並非如此。一旦美國輸掉貿易戰，對中國武力犯台的經濟制裁將失去嚇阻力。

這篇文章指出，川普目前的對中策略可能會強化中國的地緣政治地位，助長北京的軍事氣焰，並削弱美國的全球影響力與經濟實力，幾乎接近輸掉貿易戰。

美國財政部長貝森特日前表示，「我們對中國的出口僅為他們出口到美國的1/5，所以他們注定輸。」但這樣的說法本末倒置，反倒說明美國對中國商品的依賴。

在許多品類上，中國不僅是美國的最大供應國，也是全球供應的主導者，說明美國無法輕易從其他國家取得替代品。根據密西根州立大學供應鏈管理專家米勒（Jason Miller）蒐集數據顯示，中國生產全球70%以上的鋰電池、冷氣與廚具；超過80%的智慧型手機、廚房家電與玩具；約90%的太陽能板與加工後的稀土礦物。

要將這些生產轉回美國，可能需要數年、甚至數十年，涉及新創企業、建廠、建立全新供應鏈並訓練大量勞工，且這一切的前提是企業相信高關稅會長期存在。

對於中國企業來說，失去美國市場固然造成傷害，但這個問題相對容易解決，中國可以將部分出口轉向歐洲與東亞。北京也可以透過對內消費補貼，刺激國內需求，並資助企業保持營運。

文中寫道，這種貿易不對稱讓中國擁有經濟學家波森（Adam Posen）所說的「升級優勢」（escalation dominance），能在經濟衝突中對對手造成更大傷害。

當然，這項優勢並非偶然，是中國多年來謹慎布局的成果。多位中國觀察家表示，自川普在2018年首度掀起貿易戰，北京意識到必須隨時準備應戰。此後，中國大量投資於能源、農業、半導體等關鍵產業，減少對美依賴，同時推動內需並開拓非美市場。

北京同時也打造了一套經濟反擊武器庫，包含目前已宣布禁止出口多種稀土金屬；企圖造成汽車、手機與軍事工業供應短缺等。若情勢進一步升級，北京可能會禁止蘋果與特斯拉等美企在中國市場營運。而終極手段則是「債務核彈」：中國是美國第二大外債持有國，一旦大規模拋售其持有的7,600億美元美債，恐導致利率飆升、投資人恐慌，甚至觸發金融危機。

牛津大學中國政治經濟學者譚葉凌（Yeling Tan）指出：「中國已為這場對抗準備許久。」

儘管面對諸多挑戰，專家普遍認為若美國採取正確戰略，仍有機會在貿易戰有所贏面。但問題是，川普政府採取了相反方向。

專文提出，美國一直有個祕密武器：盟友。如果美國能與歐洲、北美與東亞的傳統盟邦聯手，集體切斷與中國的貿易往來，同時彼此深化經貿關係，不僅能重創中國，使其無處可賣，也能降低自身損失。但這需要縝密規畫與長期動員。

不過，川普的作法幾乎背道而馳，未投資美國製造、未循序推行關稅、未提供企業清晰指引且朝令夕改。更糟的是，他沒有團結盟國，而是不斷喊話、交惡、加稅。即便現在突然改變方向，試圖建立「反中聯盟」，恐怕也為時已晚。

文中寫道：哪個國家願為一位既不講信用、又常出爾反爾的「盟友」承擔經濟代價？

貿易戰的結果不只取決於雙方施加的攻擊，也在於誰更能承受痛苦。就這點而言，美國擁有一項優勢：選民普遍支持對中國強硬。但是民意是否能掩蓋物價飛漲與供應短缺的不滿仍有待商榷。

美中貿易戰的結局可能是川普被迫退讓，也許中方會提出象徵性讓步，給川普台階下，誠如第一次美中貿易戰。也可能是透過大量產業豁免條款，讓「例外」比實際關稅還多。

文中最後提出，中國若在這場貿易戰中取勝，不只將獲得經濟紅利，也可能改變地緣政治格局。

對中鷹派長期主張，防止中國武力犯台的關鍵在於對中實施經濟封鎖的威脅。但若北京證明自己能承受這種壓力，這項嚇阻手段將失去信服力。中國更可能採取侵略行動，而美國政界也將喪失以經濟制裁應對中國行動的意願。