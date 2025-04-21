急忙賣美元！「拋售美國」加速蔓延 怪川普考慮開除鮑爾

「拋售美國」（sell-America）交易的動能在周一加速，避險基金正賣出美元，美股指數期貨與美債也走弱，反映市場擔心美國總統川普在考慮他是否有權開除聯準會主席鮑爾。

在周一亞洲交易時段因復活節假期交易清淡之際，美元對幾乎每一種主要貨幣都走貶，因投資人評估鮑爾可能被解職的風險，以及這可能會進一步削弱對美國資產的信心。這波拋售蔓延至其他資產類別，美股指期和美債聯袂下跌。

華僑銀行外匯策略師黃經隆表示：「坦白說，解雇鮑爾的說法令人難以置信。如果聯準會的信譽遭到質疑，將會嚴重侵蝕市場對美元的信心。」

如果鮑爾被解職，可能削弱投資人信心，因為央行的獨立性一直被視為吸引投資美國資產的關鍵因素。然而，川普可能願意讓美元弱一些，因為他先前曾說過，他樂見美元走弱，這能讓美國產品更具競爭力。

美元指數周一盤中下跌0.74%，報98.495，下探至2022年3月來最低；歐元和瑞郎是貨幣市場最大贏家，歐元升至三年來最高水準，報1歐元兌1.1529美元。所有G10的貨幣兌美元都走升，避險資產日圓也升至去年9月以來新高，盤中勁升1.5%，報140.65日圓。

布朗兄弟哈里曼公司全球市場策略主管Win Thin在報告中表示：「我們認為美元弱勢將持續。對聯準會獨立性的攻擊正在加劇。」

彭博策略師表示：「投資人因為（川普）公開批評聯準會主席鮑爾而緊張，這可能引發市場對央行獨立性的疑慮重燃。」

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）彙整的數據，避險基金現在對美元的看空程度達去年10月來之最。關於鮑爾的消息勢必無助於氛圍，但也有人認為，全球貿易戰惡化，將持續是主導美元交易的因素。

芝加哥FHN Financial總體經濟策略師康普諾爾表示：「央行的獨立性是很寶貴的，它並非是理所當然的，而且一旦失去就很難再贏回。川普對鮑爾的威脅無助於外國投資人對美國資產的信心，但我仍認為關稅的最新發展才會是主要影響因素。」

麥格理銀行策略師巴里（Gareth Berry）表示：「美元遭拋售的最新催化因素或許是鮑爾面臨壓力，但現實是要賣美元不需要進一步的理由。過去三個月發生的事足以合理化繼續賣美元的理由，或許還要再延續幾個月。美國下周公布的國內生產毛額（GDP）可能甚至萎縮，終結美國例外論題材。」