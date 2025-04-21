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Fed古斯比強調Fed獨立不該被削弱 共和黨大老聲援鮑爾

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
古斯比說：「幾乎所有經濟學家都同意，讓貨幣政策免於政治干預，讓Fed或任何一家央行能做該做的事，這一點非常關鍵。」路透
古斯比說：「幾乎所有經濟學家都同意，讓貨幣政策免於政治干預，讓Fed或任何一家央行能做該做的事，這一點非常關鍵。」路透

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比警告，聯準會（Fed）獨立性不該被削弱。幾天前美國總統川普表示「巴不得」Fed主席鮑爾立刻下台。

古斯比周日在CBS節目《面對全國》節目上說：「幾乎所有經濟學家都同意，讓貨幣政策免於政治干預，讓Fed或任何一家央行能做該做的事，這一點非常關鍵。」

他說：「我真心希望我們不會走向一個讓貨幣政策獨立性受到質疑的環境，那會破壞Fed的公信力。」

古斯比指出，在那些央行不具貨幣政策獨立性的國家，「通膨率往往更高、經濟成長更慢，就業市場也更疲弱。」

川普上周不滿Fed遲未跟進歐洲央行降息，在社群平台發文提到鮑爾說「巴不得趕快換人」。不過他迄未說明，這是否表示他要想辦法撤換鮑爾，還是只是希望鮑爾任期趕快結束。鮑爾目前的任期至2026年5月。

川普這番言論連同黨人士也不滿。美國參院列席銀行委員會的共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）周日在NBC節目上說：「我不認為總統，不管是哪一位，有權利撤換Fed主席。我認為Fed應該維持獨立性。」

Fed的設計上本來就強調政治中立，總統若要解除主席職務，在法律上是否站得住腳備受質疑。白宮國家經濟會議主任哈塞特（Kevin Hassett）上周五受訪時說，川普和其團隊「將持續研究」是否有可能解除鮑爾職務。

鮑爾則表示，他不會在任期結束前主動離職，16日出席芝加哥經濟俱樂部活動時還重申，Fed的獨立性「是受到法律保障的」，Fed官員「除非有正當理由，否則不得被免職」。

甘迺迪也為Fed致力壓抑通膨的立場辯護。他說：「以我對鮑爾的了解，他是個有膽識的人。他會堅持做他認為對的事，絕不會讓自己成為歷史上那位任內讓通膨暴衝的Fed主席。他會做他認為非做不可的事。」

Fed 川普 鮑爾

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