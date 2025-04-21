南韓出口開始萎縮了 凸顯川普關稅政策帶來衝擊

南韓初步貿易數據顯示，在美國總統川普擴大關稅行動後，南韓本月首20天的出口萎縮，為經濟成長展望蒙上陰影。

根據南韓海關周一（20日）公布的數據，經工作日調整後，4月首20日的出口額年比下滑5.2%，逆轉上個月全月出口成長5.5%的趨勢。

川普在3月對進口鋼鋁加徵關稅，本月稍早又對進口汽車徵收25%關稅，並對其他所有進口貨品徵收10%關稅。出口動能減緩，凸顯南韓以出口為主的經濟，面臨來自川普保護主義政策的風險。

最新數據受到密切觀察，因為可能透露出川普貿易保護主義對世界的實際影響。

南韓官員表示，正尋求與美國達成「重大」協議，但在南韓預定6月3日舉行總統大選之際，目前尚不清楚美韓何時能達成協議。南韓財政部長崔相穆與貿工部長安德根本周將赴華盛頓與美展開貿易談判。

最新數據顯示，南韓本月首20日未經調整的出口下滑5.2%，整體進口減少11.8%，貿易差額達1億美元。

南韓是美國第六大貿易夥伴，2024年對美貿易順差較前一年大增約25%，達到557億美元，這也成為川普決定祭出所謂對等關稅時的考量因素。

美國的汽車關稅大幅衝擊南韓車廠，因為根據政府數據，2024年南韓價值708億美元的汽車出口中，銷往美國占了近半數。汽車與汽車零組件是南韓對美最大出口品項之一。

如果川普政府決定進一步對半導體進口加徵關稅，將進一步衝擊南韓半導體產業，該產業是南韓經濟的重要支柱。

南韓央行上周決定把基準利率維持在2.75%，儘管央行表示，貿易政策帶來的成長下滑風險明顯增加。央行總裁李昌鏞在決策會議後的記者會中表示：「整體出口動能疲弱，4月出口成長放緩，原因是貿易情勢在3月小幅擴張後惡化。」

南韓央行表示，經濟成長較預期疲弱，原因是受到美國貿易政策和國內政治不確定性影響，同時警告第1季經濟可能萎縮。