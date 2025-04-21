川普列8大非關稅作弊黑招！點名日本歐盟耍手段 稱各國去求情

美國總統川普20日在自家社群發文表示，自從「解放日」宣布對等關稅之後，許多世界領袖與商界高層主動求情，希望能逃過關稅大刀，而且川普還另外發文條列8種「非關稅作弊黑招」，直接點名歐盟和日本。

川普先是發文透露，自從宣布解放日以來，「許多世界領袖與商界高層都來找我，要求減免關稅」，他還說，「很高興看到全世界都意識到美國是玩真的，因為我們真的很認真！」

川普也在貼文重申一直以來的立場，認為美國過去幾十年來受到不公平的經貿打壓，如今不能再坐視不理，「他們必須設法彌補錯誤，而這並非容易的事」。他喊話，「我們必須重新打造我們這個偉大國家的財富，並建立真正的互惠制度」。

隨後，川普又發文，條列8項「非關稅作弊黑招」，分別為貨幣操縱；利用增值稅變相實施關稅與出口補貼；以低於成本傾銷；出口補貼與其他政府補貼；透過農業技術標準排除進口，如歐盟禁止基因改造玉米；技術門檻設限，如日本的「保齡球測試」；山寨品、盜版和竊取智慧財產權，每年造成損失超過1兆美元；轉運逃避關稅等。

MSNBC報導，川普屢次抱怨日本測試美國進口車輛時會將保齡球砸在汽車引擎蓋上，如果出現凹痕，就會被判定不合格。不過並不清楚川普對這項測試的想法從何而來，因為這是未經證實的說法。

川普表示，這些行為是對美國的不公平競爭，未來將不再容忍，「至於那些想走最簡單路線的人，那就來美國，在美國投資、設廠！」