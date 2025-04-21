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嚴安林評兩岸關係：北京沒有統一時間表 川普不想台海爆發戰爭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸研究台灣問題的專家嚴安林說，美國總統川普尚未有系統性地闡述他的對台政策，他的底線應該是避免美國直接捲入台海衝突。美聯社
中國大陸研究台灣問題的專家嚴安林說，美國總統川普尚未有系統性地闡述他的對台政策，他的底線應該是避免美國直接捲入台海衝突。美聯社

南華早報今（21）日刊出現任上海市台灣學會會長 、上海國際戰略研究所會長嚴安林的專訪。他評價當前兩岸關係和統一進程說，北京當局沒有具體的統一時間表，直言影響統一的重要外在因素是美國，而川普不會想台海發生戰爭。

嚴安林說，對岸對於是否制定具體時間存有分歧。制定時間表的有利之處在於能提供明確目標、逐步規劃，但如果條件未成熟，訂定時間表反而不利。他坦言，中美實力差距是影響因素之一。長遠來看，中美差距正在縮小，中國大陸正以更快的速度趕上。

曾是前海協會會長汪道涵重要幕僚的嚴安林看到了台灣年輕人支持統一的人數不增反減，但他不認為這意味台灣年輕人要建「台灣共和國」。他說，不願統一和主張台獨是兩個截然不同的概念。

嚴安林曾經預測，賴清德就任總統後，兩岸關係將進入高風險期，但不會升級到軍事衝突。他表示這個觀點沒有重大改變。他認為賴清德17項國安策略的首要目的在於「大罷免」，是否會導致兩岸爆發軍事衝突，還要看下一步行動——重點不是賴清德說什麼，而是他做了什麼。

嚴安林說，他懷疑賴清德會想成為澤倫斯基一樣的人物，充當充當外國反華勢力的代理人挑起戰爭。

至於美國總統川普，嚴安林說他還沒有系統性地闡述他的對台政策，還存在不確定性。他的底線應該是避免美國直接捲入台海衝突，換句話說不想台海有戰爭，以免影響他的「讓美國再次偉大」的施政計畫。但支持台灣是美國政府的政治正確，不是川普的個人問題。

台海 美國 賴清德

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