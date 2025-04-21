快訊

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 市府、高捷伸援手邀進駐

台大醫院外牆施工鷹架倒塌 小客車行經遭砸中

北檢外抗議違反集遊法 劉世芳：警方將傳喚首謀朱立倫等到案

紐時：納瓦洛為川普坐牢 重回白宮顛覆全球經貿

中央社／ 紐約20日專電

美國總統川普的全球關稅措施多來自經濟學者、白宮貿易顧問納瓦洛的主張。「紐約時報」報導，曾在川普首任期間被華爾街菁英與經濟學者抵制的納瓦洛，是唯一因國會山莊暴力事件坐牢的前官員，回歸白宮短時間就顛覆全球貿易秩序。

川普（Donald Trump）堅持製造業重回美國、向全球課徵關稅、反對區域經貿體系、發起美中貿易戰等震撼全球的舉措，與長期支持者貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）脫不了關係。納瓦洛因拒絕出席國會山莊暴力事件國會聽證，2024年因藐視國會入獄，是川普首任期因案唯一坐牢的官員，出獄當天就奔向川普造勢活動助選。

紐約時報（New York Times）報導，75歲的納瓦洛是懷疑貿易的經濟學者，帶著為美國經濟復仇的信念，再度回到白宮信心更強，他無視抨擊，備妥超過10項行政命令草案，川普之後陸續簽署。川普回到華府決意實踐他長期堅信國際經貿體系剝削美國，需要劇烈改變的貿易觀點。

川普高關稅導致美國股匯債大跌，多位內閣官員與顧問認為不妥，對60多國的高關稅延後90日再評估，全球10%一致關稅於4月初上路。瞭解內部討論人士指出，財政部長貝森特（Scott Bessent）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）等人認為，低關稅即可為美國商品打開國際市場。

金融市場出現混亂，美國政界流傳納瓦洛的形勢如履薄冰，但部分評論懷疑他將被迫去職的傳聞。納瓦洛回應紐時指出，主流媒體有關紊亂的報導，忽略美國政府已與90多個國家重新談判，這些國家承認進行貿易詐欺行為。這是川普3度空間的棋局，緊張的人們得相信他。

川普即將就任百日，關稅措施能否達到美國製造業回流，物價不會上升引發通膨等目標，仍是問號。2名知情人士透露，依據貿易逆差計算的川普關稅公式，可能源自於納瓦洛。

納瓦洛擁有哈佛大學經濟博士學位，任教於加州大學體系，早年曾是民主黨員，對政治有高度興趣，中國在2001年加入世界貿易組織（WTO）讓他改變所屬政黨與經濟論述。

他在加州大學爾灣分校（UC Irvine）任教時，曾要求學生研究中國如何能生產低於全球價格的廉價商品，研究發現除了勞工成本低廉外，外銷補貼、匯率操縱與欠缺勞工及環境保護等都是主要因素。

這些觀點出現在納瓦洛3本有關中國的著作，其中「致命中國：中共赤龍對人類社會的危害」（Deathby China: Confronting the Dragon-A Global Call toAction）被拍攝成紀錄片，演員馬丁辛（MartinSheen）為全片配音。

至於川普如何認識納瓦洛，有報導指2011年洛杉磯時報（LA Times）部落格曾出現一篇川普接受某中國媒體訪問，談20本他喜好有關中國的書籍，納瓦洛的「襲來的中國戰爭」（The Coming China Wars）名列其中。

不過這說法未必屬實，同列川普中國書單的作者麥葛瑞格（Richard McGregor）認為，洛時部落格文章是假的，原始中文報導無法追溯。

熟悉納瓦洛的前白宮國安顧問歐布萊恩（RobertO'Brien）表示，美國鐵鏽帶民眾真的得到糟糕協議，這些深植在納瓦洛骨頭裡，他本能相信中國吃掉美國的午餐。

川普 美國

延伸閱讀

川普施壓俄烏本周和解！烏克蘭將回應 恐用北約夢、克里米亞換停火

本周開盤前 五件國際事不可不知

川普希望俄烏本週達成協議 承諾可與美做大生意

川普關稅政策不確定性高 另類資產 避險優選

相關新聞

不滿川普擴權 美再爆全國示威

美國十九日又見全國抗議大串聯，成千上萬美國民眾走上街頭反對川普政府；華府的抗議民眾尤其對美國總統川普擴權感到不滿，指川普...

Fed古斯比強調Fed獨立不該被削弱 共和黨大老聲援鮑爾

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比警告，聯準會（Fed）獨立性不該被削弱。幾天前美國總統川普表示「巴不得」Fed主席鮑爾立刻下...

嚴安林評兩岸關係：北京沒有統一時間表 川普不想台海爆發戰爭

南華早報今（21）日刊出現任上海市台灣學會會長 、上海國際戰略研究所會長嚴安林的專訪。他評價當前兩岸關係和統一進程說，北...

涉洩密案遭開除 美國防部官員首發聲：被毫無根據地誹謗人格

美國國防部長赫塞斯的資深顧問考德威爾（Dan Caldwell）、副幕僚長謝爾尼克（Darin Selnick），以及副...

美國總統川普擬出手整頓國務院

彭博資訊與紐約時報引述美國總統川普本周可能簽署的行政命令草案指出，美國計劃大幅整頓國務院並削減人力，若付諸實踐，將是國務...

頻抨擊聯準會主席！川普憂引發市場恐慌 對開除鮑爾抱持審慎態度

美國川普總統上周再度嚴詞抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾，但紐約時報引述川普的顧問群指出，川普已對可能引發市場極度動盪的政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。