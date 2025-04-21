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美議員赴薩爾瓦多探監成焦點 80年代起關切台民主化

中央社／ 華盛頓20日專電

一趟薩爾瓦多探視誤遭驅逐移民之行，在美國知名度不高的參議員范霍倫成為焦點。但對80年代在美推動台灣民主化的社團而言，「范霍倫」3字絕不陌生，他曾與美麗島事件受刑人家屬會晤，數十年來持續關切台灣議題。

薩爾瓦多移民阿布雷戈賈西亞（Kilmar AbregoGarcia）因美國行政疏失遭驅逐至薩國，被關押在恐怖分子監獄中。民主黨聯邦參議員范霍倫（Chris VanHollen）日前探視。

此行使66歲的范霍倫躍上新聞頭條，「今日美國報」（USA Today）18日就以「誰是范霍倫」為題報導，凸顯范霍倫向來的低調作風。政治媒體Politico也以「范霍倫的重要時刻」為標題寫了長文。

但對於早期在美國推動台灣解嚴及民主的團體來說，范霍倫絕對是在國會的戰友。1980年代美國國際民主協會（NDI）邀請姚嘉文的妻子周清玉與張俊宏的妻子許榮淑訪美時，兩人就曾與時任參議院外交委員會幕僚的范霍倫會晤。

姚嘉文及張俊宏等因1979年底的美麗島事件遭判重刑。

范霍倫雖時任已故參議員馬賽亞斯（CharlesMathias）的法案助理，但同時被指派到參議院外委會，為已故挺台「4騎士」之一、參議員派爾（Claiborne Pell）工作。據了解，自那次會面以來，范霍倫一直是台灣民主的「真誠傾聽者與支持者」。

接下來的數十年裡，范霍倫的身分從法務助理成為議員，不變的是對台灣命運的關切，不時為台灣發聲，支持友台法案。2022年，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後兩岸緊張，范霍倫呼籲拜登政府在這個時機必須進一步支持台灣。

他當時對美國國家廣播公司（NBC）表示，「我們必須幫助台灣儘可能讓中國難以進犯，我們也一直透過向台灣提供軍事援助來達成這項目標。」

「我們必須持續這樣做，讓台灣成為豪豬（難以被奪取和控制），讓中國將矛頭對準台灣時，會意識到這將是場地獄般的戰鬥，而不是一場可以輕鬆獲勝的戰事。」

時間快轉到今年1月，美國總統川普重返白宮後下令暫停對外援助計畫90天，進行全面審查。范霍倫即在聽證會上指出，這項凍結令向全球為維護自身國家主權，而對抗中國影響力的夥伴發出「極糟的訊號」。

他表示，也有意見指出，擱置和中斷美國安全援助，對台灣、越南、印尼、菲律賓及太平洋島國等夥伴而言，都是嚴重的打擊。這些國家依賴美國的持續支持，如今援助被無預警切斷，且沒有明確的重啟時間，成了讓中國趁機介入的大禮。

范霍倫18日在從薩爾瓦多返美的記者會上表示，他已經告訴薩國副總統，他可能是第一位來薩國的美國國會議員，「但不是最後一位」。

范霍倫此行遭到不少共和黨議員的反對，批他協助「幫派份子」入境、濫用納稅人的錢出國，還有議員直接換了范霍倫辦公室牌匾，將范霍倫代表的「馬里蘭州」字樣替換為「薩爾瓦多」。

美國 薩爾瓦多 議員

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