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美國防官員遭停職後齊發聲：遭抹黑、不知為何被查

中央社／ 華盛頓20日專電

國防部官員卡德威等3人陸續遭停職，據報其中原因是「洩密」。這3人昨天透過社群媒體集體發聲，除了表示失望、人格遭抹黑，也強調因過去的從軍經歷了解資安的重要性；目前仍未被告知為何被調查。

路透社15日引述一名不願具名的國防部官員報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主要顧問之一卡德威（Dan Caldwell）因「未經授權洩露資訊」而被安排行政休假，當天被護送離開五角大廈

這名官員表示，「調查仍在進行中」，卻未提供所謂洩密性質的細節。美國政治新聞媒體Politico指出，副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）及副部長幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）也陸續被停職。

這3人昨天透過卡德威的社群X帳號發布共同聲明，「對於我們在國防部服務結束的方式感到極度失望。當我們離開時，五角大廈不具名的官員對我們的人格進行了毫無根據的抹黑攻擊。」

「我們3人皆曾穿軍裝為國效力，其中兩人也曾派赴伊拉克與阿富汗參戰。」

卡德威、塞爾尼克及卡洛爾表示，基於共同服役經歷，他們了解資訊安全的重要性，並在任職期間每天保護資安。「目前，我們仍未被告知究竟因何被調查，以及調查是否仍在進行中，或者是否真的有所謂的『洩密』調查。」

3人寫道，雖然這種經歷令人難以接受，但仍然支持川普-范斯政府讓五角大廈再次偉大並透過實力落實和平的使命。希望將來能夠以不同方式支持這些作為。

Politico15日報導，國防部調查的洩密事件包括涉及巴拿馬運河的軍事行動、航空母艦前往紅海、主導政府瘦身的科技大亨馬斯克（Elon Musk）聽取國防部簡報，以及暫停與烏克蘭共享情報等事項。

上述3人遭停職處分正值川普政府試圖根除洩密行為之際。今年3月，國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）的幕僚簽署一份文件，要求對「近期未經授權披露涉及敏感通訊的國家安全資訊」進行調查。

文件並未排除在執行調查過程中使用測謊儀的可能性。

五角大廈 國防部 巴拿馬運河

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