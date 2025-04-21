哈佛大學附近地鐵站傳槍響 無人傷亡警方搜捕嫌犯中
美國哈佛大學附近的地鐵站月台今天下午發生槍擊事件，一度促使校方對學生及教職員工發布就地避難令，所幸目前無人員傷亡消息，波士頓警方正在調查這起事件。
美國警方正在搜捕開槍嫌犯，相關當局則讓部分地鐵系統的乘客改搭接駁巴士。
根據相關當局，初步調查指出，一名持槍男子在哈佛廣場（Harvard Square）地鐵站的南行月台對某個「個體目標」射出大約4到5發子彈後逃離現場。
沒有證據顯示，被當作目標者或其他人有因此受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言