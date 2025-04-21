哈佛大學附近地鐵站傳槍響 無人傷亡警方搜捕嫌犯中

美國哈佛大學附近的地鐵站月台今天下午發生槍擊事件，一度促使校方對學生及教職員工發布就地避難令，所幸目前無人員傷亡消息，波士頓警方正在調查這起事件。

美國警方正在搜捕開槍嫌犯，相關當局則讓部分地鐵系統的乘客改搭接駁巴士。

根據相關當局，初步調查指出，一名持槍男子在哈佛廣場（Harvard Square）地鐵站的南行月台對某個「個體目標」射出大約4到5發子彈後逃離現場。

沒有證據顯示，被當作目標者或其他人有因此受傷。