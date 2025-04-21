調查顯示 品牌最大威脅是濫用AI…還有全球首富馬斯克

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
美國調查顯示，馬斯克（見圖）、AI是最大品牌毒藥。路透
美國調查顯示，馬斯克（見圖）、AI是最大品牌毒藥。路透

一項針對117位各國公共事務領袖的最新調查發現，和美國川普政府的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）牽扯上關係、以及濫用人工智慧（AI），最有可能傷害企業品牌。

全球風險風險諮詢理事會調查來自17國、58個產業的117人（包括前國家元首和美國官員）後發現，近30%受訪者暗示，和馬斯克合作、或被他盯上，會被加強檢視的可能性最高。馬斯克旗下企業包括電動車製造商特斯拉、太空事業SpaceX及社群媒體X，在砸錢幫助美國總統川普二進白宮後，負責監督大砍聯邦預算與人力。

曾任美國小企業管理局主管的全球風險風險諮詢理事會主席古茲蔓（Isabel Guzman），形容馬斯克的「爭議在媒體界隨處可見」。一些民調也顯示，民眾強烈不支持馬斯克為川普效力的工作。美國昆尼皮克大學（Quinnipiac University）3月發布的調查顯示，六成受訪選民蔑視馬斯克和麾下政府效率部（Doge）「處理聯邦政府雇員」的方式。

古茲曼說：「在現今高度對立的環境下，和一位具影響力人物有所關聯的影響不容被低估，尤其是像…馬斯克這類毀譽兩極的領袖。」

然而，全球風險風險諮詢理事會的調查表示，還有另一個對品牌更大的威脅，就是招來「以深偽、不實資訊、基於偏見決策或不道德應用程式製作，會傷害或操弄公眾印象」的報導，受訪者認為這類報導「最可能獲得負面網路新聞的關注」。

一位理事會成員說：「若企業不了解或管理AI，AI會造成可能無法扭轉的超大涓滴效應」。

美國 風險 馬斯克

延伸閱讀

WSJ曝白宮宮鬥新篇：趁納瓦羅不在 2部長說服川普關稅急轉彎

科技大老擁抱川普 員工卻對他失望…矽谷陷入政治對立

川普內建「關稅腦」！分析：靠心理戰打貿易戰 有邏輯但決策藏大風險

「稀土不稀、會煉才贏」馬斯克：中國靠技術卡脖…美國要補這一課

相關新聞

不滿川普擴權 美再爆全國示威

美國十九日又見全國抗議大串聯，成千上萬美國民眾走上街頭反對川普政府；華府的抗議民眾尤其對美國總統川普擴權感到不滿，指川普...

美國總統川普擬出手整頓國務院

彭博資訊與紐約時報引述美國總統川普本周可能簽署的行政命令草案指出，美國計劃大幅整頓國務院並削減人力，若付諸實踐，將是國務...

涉洩密案遭開除 美國防部官員首發聲：被毫無根據地誹謗人格

美國國防部長赫塞斯的資深顧問考德威爾（Dan Caldwell）、副幕僚長謝爾尼克（Darin Selnick），以及副...

頻抨擊聯準會主席！川普憂引發市場恐慌 對開除鮑爾抱持審慎態度

美國川普總統上周再度嚴詞抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾，但紐約時報引述川普的顧問群指出，川普已對可能引發市場極度動盪的政策...

川普將簽行政命令！大幅改組國務院 砍非洲行動和使館

紐約時報報導，美國總統川普將簽署行政命令大幅改組國務院，紐時取得的行政命令草案顯示，川普將取消幾乎所有美國在非洲的行動，...

川普打擊無證客受挫 最高法院令暫停驅逐委內瑞拉黑幫移民

聯邦最高法院19日暫時禁止川普政府援引18世紀通過的戰時法律，將所有被關押在德州北部的委內瑞拉非法移民驅逐出境，讓川普政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。