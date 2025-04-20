涉洩密案遭開除 美國防部官員首發聲：被毫無根據地誹謗人格

美國國防部長赫塞斯的資深顧問考德威爾（Dan Caldwell）、副幕僚長謝爾尼克（Darin Selnick），以及副部長范博格的幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）日前涉洩密案遭停職，並於18日正式被解職。路透報導，他們三人19日發表聯合聲明，質疑內部洩密調查。

一名美國官員表示，這是考德威爾15日被內部洩密調查指為「未經授權披露資訊」，而被護送出五角大廈後首度發表評論。

考德威爾在社群媒體X發文寫道：「我們對於在國防部的職務是以這樣的方式結束感到非常失望。一些未具名國防部官員毫無根據地攻擊我們，誹謗我們的人格。」

考德威爾和其他兩人說：「我們仍沒有被告知究竟因何事遭到調查，調查是否仍在進行，或者是否真的有對『洩密』進行調查。」

考德威爾、謝爾尼克和卡洛爾聲明表示，他們沒有洩露敏感和機密資訊，並說「我們了解資訊安全的重要性，每天都在努力保護它」。五角大廈沒有立即回覆置評請求。

此案調查起因於紐約時報3月一篇報導，該報引述多名不具名美國官員指出，特斯拉執行長馬斯克將接受有關美中潛在戰爭規畫的最高機密簡報。該報導隨即引發爭議，但美國總統川普與防長赫塞斯均否認相關說法，強調並無安排此類簡報計畫。