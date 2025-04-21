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不滿川普擴權 美再爆全國示威

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
大批民眾手持標語19日在華府白宮拉法耶廣場示威，抗議川普總統的無限制行政權，無視聯邦法官的命令。 記者陳熙文／攝影
大批民眾手持標語19日在華府白宮拉法耶廣場示威，抗議川普總統的無限制行政權，無視聯邦法官的命令。 記者陳熙文／攝影

美國十九日又見全國抗議大串聯，成千上萬美國民眾走上街頭反對川普政府；華府的抗議民眾尤其對美國總統川普擴權感到不滿，指川普上任後，多次忽視法院命令，認為法院和國會都無法制衡川普，恐把美國推向獨裁。

繼四月五日在全美發動萬人大遊行後，「五○五○一運動」十九日再度號召百萬群眾走上街頭，全美各大城市擬舉辦超過八百場活動。不過，法新社說，實際現身人數看似比四月五日全美各地「把手拿開」示威活動要少。

華府的抗議行動於十九日在白宮前的拉法耶廣場，現場約有四百至五百人到場，大家大多手持自製的抗議標語，表達對川普的不滿。

來自維吉尼亞州的加里認為，川普上任後，多次忽視法院命令，如果最高法院不能執行其命令，「那要法院做什麼呢？」同樣來自維州的金傑則不滿國會都聽川普指揮，沒有監督總統。

加里也透露對民主黨的失望，認為民主黨在去年總統大選，面對川普的種種惡行，明明有那麼多「資源」，足以向民眾指出川普的無能與腐敗，卻未能這麼做。

金傑說，大家都期待明年期中選舉能扭轉情勢，但眼看川普的破壞性政策一個接一個，說不定等不到明年，「這是個令人恐懼的時刻」。

曾在國會工作、已退休的辛西婭表示，她是為了捍衛憲法而站出來，川普很多行為「反民主」，尤其川普做事忽略正當法律程序，並藐視最高法院，對美國來說是非常危險的一刻。

在關稅部分，加里認為，川普的關稅政策是場災難，特別是川普政府不斷修改做法，顯見他們根本沒有一套縝密計畫。

雖然川普的關稅政策震驚全球，但關稅並未成為十九日抗議焦點，反倒是川普政府日前誤將住在馬里蘭州的男子賈西亞遣送薩爾瓦多，讓許多抗議民眾大為光火。

川普 美國

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