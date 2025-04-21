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美國總統川普擬出手整頓國務院

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

彭博資訊與紐約時報引述美國總統川普本周可能簽署的行政命令草案指出，美國計劃大幅整頓國務院並削減人力，若付諸實踐，將是國務院1789年成立以來規模數一數二重大的變動。

根據行政命令草案，美國計劃裁撤國務院數十個職位與部門，包括處理氣候變遷、難民、民主等部門以及負責和聯合國聯絡的國際組織局。在改革之後，國務院將重組為印太、拉美、中東、歐亞等四大地區的局處。

美國計劃關閉幾乎所有非洲業務、以及領事館和大使館，並且關閉在撒哈拉沙漠以南地區、「並非完全必要」的非洲大使館與領事館，派往非洲的外交官將是「目標明確且任務導向的部署」。

加拿大部門將歸到轄屬國務卿魯比歐職權的新設北美事務辦公室，並將大幅縮減團隊人力。

這項變動也將伴隨裁員行動，包括職業外交官與公務員，知情人士說，國務院可能開始讓大量員工放有薪假。根據行政命令草案，這些變動要在今年10月1日前完成。

美國也計劃推出新的外交人員考試，要求「符合川普總統的外交視角」。

該草案也要求國務院擴大對人工智慧（AI）的應用，協助草擬文件，並「擬定與檢討政策」與「業務規劃」。

命令 國務院 美國

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