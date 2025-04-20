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美國16歲少女抽電子菸險沒命 母心碎：以為只是喉嚨痛

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名16歲少女因吸食電子煙引發嚴重肺部感染，最終導致敗血性休克，險些失去性命。示意圖／ingimage
美國一名16歲少女因吸食電子煙引發嚴重肺部感染，最終導致敗血性休克，險些失去性命。示意圖／ingimage

美國一名16歲少女因吸食電子煙引發嚴重肺部感染，最終導致敗血性休克，險些失去性命。歷經這場生死關卡後，她呼籲同齡人「不要再碰電子煙」，更強調「自己彷彿被給了一次重生的機會」。

根據「每日郵報」報導，這名來自拉斯維加斯的少女伊莎貝拉（Isabella Troncao）表示，自己在18個月前為了取悅心儀的對象，開始接觸電子煙，起初她吸食合法的大麻電子煙，後來則轉為尼古丁型電子煙。不料使用後一週內，她就出現胸悶、喉嚨灼熱等症狀，且情況急轉直下。

伊莎貝拉提到，當時喉嚨有灼燒感、胸口像被重物壓著，「太痛苦了，想呼吸卻完全吸不到氣」，病情快速惡化成罕見且致命的「雷米爾氏症」（Lemierre syndrome），細菌沿著血管擴散至頸部、肺部與身體其他器官，最終導致敗血性休克。

敗血性休克使伊莎貝拉瀕臨死亡，醫療團隊在她肺部抽出一公升的液體，最終才挽回性命。醫師表示，電子煙極有可能是誘發感染的關鍵因素。

根據英國倫敦大學學院（UCL）研究，一次性電子煙的使用率在16至24歲年齡層中雖已下降，但整體吸電子煙的人口並未減少，年輕人僅是轉向使用可充電、可補充型電子煙，以因應英國政府即將實施的《菸草與電子煙法案》。這項法案對電子煙的外包裝、行銷手法與香料種類進行管制，盼能遏止電子煙對青少年的吸引力。

伊莎貝拉的母親法蘭西絲卡（Francesca Troncao）事後坦言，起初只以為女兒是普通感冒，「後來在她口袋裡發現電子煙，她才承認是跟新交的男友一起吸的。」法蘭西絲卡感慨道，「我們都曾做過傻事，但電子煙這東西，味道香甜、包裝繽紛，比香菸還誘人，對孩子們來說更危險」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

大麻 抽菸 罕見疾病 電子煙

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