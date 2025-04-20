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全美城市掀起另一波示威潮 抗議川普政策

中央社／ 紐約19日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

數以千計抗議民眾今天再度走上街頭，分別在紐約、華府等各大城市進行第2波大規模示威活動，以示反對美國總統川普及其強硬政策。

法新社報導，在紐約，民眾聚集在市立圖書館外，舉著諸如「美國沒有國王」等標語。

許多抗議人士批評川普在驅逐無證移民的行動，並把矛頭對準美國移民暨海關執法局（ICE）在圍捕移民方面所扮演的角色，高呼「沒有ICE，沒有恐懼，這裡歡迎移民」。

在華府，抗議人士憂慮川普威脅憲法規範，包括正當法律程序的權利。

川普驅趕移民、大砍政府機構開支，施壓大學院校及新聞媒體和律師事務所等的作為，引發民眾不滿，抗議活動的幾個主辦單位希望把民眾這股情緒轉為持久抗議的基礎。

今天抗議活動的主要籌辦團體「50501」表示，已排定約400場示威活動。

50501這個團體名稱代表著50州、50場抗議活動、1場共同的運動。他們的網站指出，相關示威活動為「一個去中心化的迅速回應行動，針對的是川普政府及其富豪盟友的反民主、非法行為」。網站堅稱他們的抗議活動都是非暴力的。

這個團體原號召百萬人參與今天活動，不過，實際現身人數看似比4月5日全美各地的「把手拿開」（Hands Off）示威活動要來得少。

川普 移民 美國

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