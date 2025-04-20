快訊

侯友宜回應陳水扁XX同路人：當權者不能視民主如無物

不講武德？普亭才說停火30小時 幾分鐘後烏克蘭遭空襲

普亭無預警喊停火！CNN：做給川普看 順便栽贓烏克蘭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭19日與參謀總長於莫斯科開會。法新社
俄羅斯總統普亭19日與參謀總長於莫斯科開會。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普及國務卿魯比歐18日才表態可能轉移對促成俄烏停戰的重心，俄羅斯總統普亭隔日便宣布東正教復活節期間停火30小時。普亭無預警且片面的停火聲明似乎是為了安撫白宮的象徵舉動，恐怕助長川普時不時偏向莫斯科的戰爭敘事，也會讓烏克蘭陷入被動的外交困境，停火可能淪為俄烏互相猜忌且指控違規的混戰。

從俄方支持者的角度，臨時停火似乎是普亭對川普示好，但突如其來的提議在實際操作上存在諸多漏洞，很可能只是普亭自圓其說、指控基輔無意停戰的說法。

對烏軍來說，突然且立即因應普亭聲明而全面停火，無疑是一場後勤惡夢。部分前線陣地可能正處於激戰之中，這種性質的停火往往需要幾天的準備與協調。

假訊息與混亂情勢必定會讓部隊對停火的實施方式產生困惑，比如是否且該如何回應違規行為，又或者停火結束時該如何行動，這些恐怕都沒有明確指令。

俄烏確實可能在短時間內停止敵對行動，但更有可能的情況是，雙方將趁亂互相指控違規，證明對方不可信。截至當地19日晚間，烏克蘭官員表示，俄軍仍持續在前線地區的攻擊。

CNN指出，真正的停火應當是敵對雙方協商，經過充分準備後落實，但普亭此次倉促宣布似乎完全是為了安撫白宮，表現「有意停戰」的象徵舉動，也可能讓烏克蘭陷入困境。

一旦華府將俄羅斯的片面行動視為「善意舉措」，而烏克蘭又勢必會被控違反停火，基輔將陷入被動。

其實普亭在2023年1月曾首度單方面宣布在東正教聖誕節期間停火36小時，不過遭到基輔拒絕。當時基輔和西方一致認為這是俄軍為了重新部署而制定的戰略停火。

CNN分析總結，這場簡短、極可能僅止於理論層面、甚至只是言論性質的單方面停戰，與其說能推動未來幾個月的外交努力，不如說更可能對和平進程造成傷害。

基輔 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

不講武德？普亭才說停火30小時 幾分鐘後烏克蘭遭空襲

不滿川普執政 美國又見全國反川普抗議

川普民調每況愈下 過半民眾不認同經濟政策

俄羅斯提議復活節停火 澤倫斯基：同意遵守

相關新聞

普亭無預警喊停火！CNN：做給川普看 順便栽贓烏克蘭

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普及國務卿魯比歐18日才表態可能轉移對促成俄烏停戰的重心，俄羅斯總統普亭隔日...

不滿川普執政 美國又見全國反川普抗議

美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾尤其對美國總統川普擴權感...

川普民調每況愈下 過半民眾不認同經濟政策

美國財經新聞網站CNBC19日公布最新民調，顯示有過半民眾不認同美國總統川普的經濟政策，僅獲得43％的滿意度；民調機構蓋...

洛杉磯阿蘇薩無證移民送女上學 遭移民官埋伏逮人

洛杉磯縣阿蘇薩市（Azusa）一對夫婦21年前由墨西哥來美尋求新生活，不過兩人都未設法取得身分。原本以為無事的他們，近日...

川普髮夾彎 看見內閣角力

道瓊社獨家披露，美國財政部長貝森特與商務部長盧特尼克，趁著立場強硬的貿易顧問納瓦羅不在川普身旁時，迅速提出建言，是讓川普...

川普撤換鮑爾？ 專家：過慮了

美國總統川普最近揚言要把聯準會（Fed）主席鮑爾解職，白宮經濟顧問哈塞特18日也說，川普正在研究是否撤換鮑爾，令人憂慮央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。